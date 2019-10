Les aborigènes Anangu célèbrent la fin des ascensions du rocher Uluru

Uluru, Australie | AFP | dimanche 27/10/2019 - Les aborigènes Anangu australiens ont chanté et dansé dimanche alors que le soleil se couchait sur le rocher Uluru, une cérémonie traditionnelle clôturant un week-end de célébrations marquant l'interdiction historique d'escalader cette célèbre formation rocheuse au coeur du désert australien, qu'ils considèrent comme sacrée.



L'accès à Uluru, ouvert aux touristes dans les années 1950, a été définitivement fermé vendredi aux grimpeurs. Durant toute la journée, les touristes avaient afflué pour tenter une dernière fois l'ascension du monolithe géant aux teintes rouges qui domine du haut de ses 348 mètres le désert du centre de l'Australie.

Dans la soirée, une foule s'était massée au pied du rocher pour regarder les gardes du parc poser le panneau "définitivement fermé", un souhait de longue date des aborigènes qui vénèrent le lieu depuis des dizaines de milliers d'années.

"Plus d'ascension aujourd'hui", a crié la patriarche de la tribu, Nelly Patterson. "Fermez le", a-t-elle crié sous les applaudissements de la foule.

L'interdiction avait été décidée en 2017 par les aborigènes, propriétaires du site. Des panneaux avaient été installés pour inciter les visiteurs à ne pas entreprendre l'escalade mais ceux-ci n'y prêtaient pas attention, particulièrement ces derniers mois alors que des milliers voulaient faire l'escalade à la dernière minute.

L'interdiction respecte les traditions ancestrales des propriétaires mais répond aussi au souci de préserver le site et d'assurer la sécurité des visiteurs.

"Nous sommes tous très heureux, en tant que propriétaires traditionnels, de cet arrêt des ascensions après un long combat depuis la rétrocession jusqu'à aujourd'hui", a déclaré Reggie Uluru samedi à la presse par l'intermédiaire d'un interprète.

Auparavant dénommé Ayers Rock, le lieu a été rendu aux Anangus en 1985.

"Je pense qu'il est important que mère nature ait un peu de repos", a déclaré l'Australien James Martin, le dernier grimpeur.

Le service des parcs a renforcé les patrouilles durant le week-end, avec la menace d'une amende allant jusqu'à 10.000 dollars australiens (environ 6.200 euros).

"Nous nous attendons à ce que nos visiteurs respectent la loi et les souhaits des propriétaires traditionnels, mais des amendes significatives peuvent être infligées", a déclaré un représentant du service à la chaîne publique ABC.

Des travaux devraient débuter la semaine prochaine pour enlever une chaîne posée pour aider les grimpeurs dans des passages très pentus.

Les touristes sont toujours invités à visiter le parc national Uluru-Kata Tjuta où ils peuvent admirer le monolithe de sa base, en faire le tour et découvrir son patrimoine indigène au centre culturel.