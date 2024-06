Les Toa aito en demi-finale malgré la défaite

Tahiti le 22 juin 2024. Les Fidji ont terminé leur campagne en phase de groupes de la Coupe des Nations masculine de l'OFC 2024 avec une victoire sur Tahiti – un résultat qui malgré tout qualifieles deux équipes pour les demi-finales qui se joueront au Vanuatu la semaine prochaine.





Un penalty de Roy Krishna – son troisième en deux matches – a été le catalyseur d’une victoire décousue pour l’équipe de Rob Sherman, qui affrontera le Vanuatu en demi-finale à Port Vila jeudi.

Tahiti sera réconfortée par la poursuite de son voyage. Ils affronteront désormais la Nouvelle-Zélande, championne en titre et favorite, jeudi également.

Les hommes de Samuel Garcia ont eu le dessus en première période, le capitaine Teaonui Tehau étant une figure influente tout au long de la mi-temps.

Shawn Tinirauarii puis Taumihau Shan se sont procuré deux occasions coup sur coup, mais aucun n'a réussi à déranger Isikeli Sevanaia dans le but des Fidji.

La percée s'est produite dans la demi-heure, lorsque le gardien de Tahiti Teave Teamotuaitau s'est précipité pour arrêter Sairusi Nalaubu, pour ensuite renverser l'attaquant et concéder un penalty.

Krishna – comme il l'a fait deux fois lors de la victoire 9-1 contre les Samoa – a pris les commandes et a lancé son effort au milieu pour sortir de l'impasse, pour le plus grand plaisir des supporters locaux passionnés.

Tahiti a travaillé dur pour trouver un chemin vers la parité, avec Tehau à nouveau comme pivot créatif. Juste avant l'heure de jeu, le capitaine a envoyé le ballon à Tauhiti Keck, mais la tentative suivante a survolé la barre.

Un peu plus de cinq minutes plus tard, Matéo Degrumelle – qui a réalisé un bon tournoi – a décoché une volée basse juste à l’intérieur de la surface, forçant un excellent arrêt à ras de terre de Sevanaia, conservant ainsi l’avance des Fidji.

Les Fidjiens ont failli saisir obtenir le break grâce à une erreur de Pothin Poma, dont la passe en retrait a battu son propre gardien de but, mais Teamotuaitau reculait et récupérait le ballon sur la ligne.

Cette victoire assure aux Fidji la première place du Groupe B et affrontera jeudi à Port Vila son compatriote Vanuatu, tandis que Tahiti cherchera l’exploit dans sa propre demi-finale, contre la Nouvelle-Zélande, plus tôt dans la même journée.