Les Toa Aito se qualifient pour les demi-finales des éliminatoires de l’OFC

Tahiti, le 17 novembre 2024 - Ce dimanche soir (17 heures, heure locale) , les Toa Aito rencontraient le Vanuatu pour le dernier match du deuxième tour des éliminatoires de l’OFC. Un e rencontre décisi ve puisque le vainqueur de ce match poursuivra l’aventure vers la qualification pour la C oupe du monde de football 2026. Un match nul suffisait à nos Toa Aito pour se qualifier , mais c’est grâce à une belle victoire 2 à 0 qu’ils rejoindront les demi - finales en compagnie de la Nouvelle - Zélande, la Nouvelle - Calédonie et Fidji.



Après des performances solides mais contrastées lors des précédents matchs, les deux équipes qui s’affrontaient ce dimanche étaient prêtes à tout pour poursuivre l’aventure dans les éliminatoires de l’OFC . Le Vanuatu, qui avait remporté son dernier match face aux Samoa (4-1), avait été écrasé par la Nouvelle-Zélande (8-1), tandis que Tahiti s'était imposé 3-0 contre les Samoa avant de s'incliner de justesse face à la Nouvelle-Zélande (3-0).



L'enjeu était clair : le vainqueur de ce match obtiendrait sa place en demi-finale, aux côtés de la Nouvelle-Zélande, de la Nouvelle-Calédonie et des Fidji. L'entraîneur de l’équipe tahitienne, Samuel Garcia, l'avait dit avant la rencontre : “ On va tout faire pour gagner ce match et ne pas se contenter du match nul ” . Et les joueurs l'ont pris au mot !



Un début de match maîtrisé



Dès le coup d'envoi, les Toa Aito se sont montrés déterminés et concentrés. Pas question de laisser quoi que ce soit au hasard. Le capitaine Teaoni Tehau , au micro de l'OFC, exprimait toute la motivation de l’équipe : “ On a qu’une envie, c’est de commencer ce match. On sait qu’il y a beaucoup d’enjeux, mais on ne veut pas se mettre la pression. On veut tout donner pour le pays et continuer l’aventure. ”



Cette intensité se traduisait rapidement sur le terrain. À la 7e minute, Roonui Tehau ouvrait le score d’un superbe coup de tête sur un corner parfaitement tiré par Manuarii Shan. Ce début de match idéal semblait donner le ton, mais le Vanuatu ne comptait pas se laisser faire. La bataille était rude au milieu de terrain et les défenses de chaque équipe se montraient intraitables.



À la 30e minute, le Vanuatu avait l’occasion d'égaliser avec une frappe puissante de Jordy Tasip , bien captée par le gardien tahitien, Teave Teamotuaitau . À la fin de la première période, Tahiti avait failli creuser l’écart, mais une action dangereuse de Benoît Mathon a été détournée in extremis par un défenseur du Vanuatu.



La seconde mi-temps sous pression



La reprise allait être plus difficile pour les Toa Aito . Le Vanuatu, déterminé à revenir, intensifia it son pressing physique. À plusieurs reprises, les défenseurs tahitiens ont été mis sous pression, notamment lors d'un cafouillage en défense qui obligea it le ballon à être dégagé en catastrophe en corner.



Quelques minutes plus tard, Jordy Tasip tenta it sa chance à l'entrée de la surface, forçant une nouvelle parade spectaculaire du gardien tahitien. Les minutes s'égrenaient et la tension montait. Cependant, c’est dans un moment crucial de la rencontre que Tahiti allait enfoncer le clou. À la 66e minute, Beno î t Mathon transformait un penalty suite à une faute flagrante du gardien du Vanuatu, Dick Sablan, qui fauchait l'attaquant tahitien dans la surface. Benoît Mathon ne tremblait pas et signait un superbe tir dans le petit filet : 2-0 pour Tahiti.



La qualification en poche



Le but était un véritable coup de massue pour les Vanuatais, qui peinaient à retrouver leur énergie après ce second but. Les Toa Aito , sereins et organisés, géraient parfaitement la fin de match. Même les dix minutes d'arrêt de jeu n ’ont pu changer la donne. Le Vanuatu, bien qu'encore combatif, savait que la qualification l ui échappait.



Le match s ’est termin é sur cette victoire nette de 2-0, permettant à Tahiti de valider son ticket pour les demi-finales des éliminatoires de l’OFC , où les Toa Aito affronteront des équipes redoutables. La route vers la Coupe du m onde 2026 est encore longue, mais cette qualification en demi-finale est un grand pas en avant pour nos Toa Aito .



Avec deux belles victoires dans cette phase éliminatoire, la confiance est de mise. L’aventure continue et la préparation pour les prochaines échéances commence dès maintenant. Un seul objectif reste : décrocher cette place tant convoitée pour la Coupe du m onde 2026 !