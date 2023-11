Les Toa Aito entre espoir et sagesse

Tahiti, le 7 novembre 2023 - La sélection tahitienne de football finalise sa préparation en vue des Jeux du Pacifique des îles Salomon qui débuteront le 19 novembre. La confiance règne au sein du groupe des Toa Aito, mais le staff et les joueurs sont conscients que tout peut arriver entre élimination précoce, comme ce fut le cas en 2019, et une campagne réussie à l’instar de la médaille d’argent décrochée en 2015.







Le football tahitien s’est en partie donné les moyens d’être performant à Honiara. La préparation pour les Jeux du Pacifique a en effet démarré dès le début du mois d’août et le groupe sera renforcé par l’apport de joueurs extérieurs avec Paolo Haussner et Mateo Degrumec, qui évoluent en Nationale 3 française, ainsi que par Teva Lossec qui a également évolué en Nationale 3 mais qui vit et joue maintenant aux États-Unis. À noter également la présence dans la sélection tahitienne d’Eddy Kaspard, qui était encore joueur de Nationale 3 lors de la saison 2022-2023 et qui a signé à l’AS Tefana à l’intersaison. En outre, l’entraîneur Samuel Garcia va finalement disposer des deux buteurs Teanui Tehau et Roonui Tinarauarii et du gardien Teave Teamotuaitau un temps incertain pour les Jeux du Pacifique, car ces joueurs font partie de la sélection tahitienne de beach soccer qui s’est qualifiée pour la phase finale de la Coupe du monde qui a été repoussée de novembre à février 2024.







En revanche, le coach des Toa Aito va devoir composer avec l’absence des potentiels sélectionnables de Pirae qui doit disputer le 7e tour de la Coupe de France le 19 novembre dans l’est métropolitain. Mais Samuel Garcia est satisfait du groupe dont il dispose et avec lequel il espère bien aller loin dans le tournoi : “J’ai un groupe qui me satisfait, même si j’aurais bien voulu disposer de certains joueurs de Pirae, mais ils seront pris par la Coupe de France et on est bien sûr tous derrière eux. Dans l’ensemble, mon groupe est homogène avec beaucoup de qualités et il a été bien renouvelé avec l’intégration de plusieurs jeunes. C’est un groupe en devenir car on démarre un nouveau cycle avec d’importantes échéances internationales en 2024 avec notamment la Nation Cup et les éliminatoires de Coupe du monde. Mais on a bien sûr déjà l’ambition de bien figurer aux Jeux du Pacifique, car c’est un rendez-vous très important pour le football tahitien.”