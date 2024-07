Les SDF cuisinent leurs futurs emplois

Tahiti, le 4 juillet 2024 - Un projet interministériel visant à améliorer et à sécuriser l'insertion professionnelle et sociale des personnes en situation de grande précarité a été acté en conseil des ministres.





Le gouvernement a envoyé, jeudi, aux rédactions un additif à son maigre communiqué du conseil des ministres de cette semaine concernant un projet interministériel, acté la veille par le gouvernement et qui vise à améliorer et à sécuriser l'insertion professionnelle et sociale des personnes en situation de grande précarité.



Minarii Galenon, vice-présidente et ministre des Solidarités, en partenariat avec le ministère de Vannina Crolas, ministre de la Fonction publique et de celui de Ronny Teriipaia, ministre de l’Éducation, ont développé un programme social d'amélioration et de sécurisation de l'insertion professionnelle et sociale des personnes sans-abris, dans le secteur de l'hôtellerie-restauration.

Formation en restauration Cette offre a été déclinée afin de bénéficier aux Sans domicile fixe dans la filière de la restauration, qui se trouve en flux tendu au niveau des ressources humaines.



À terme, cette stratégie devrait trouver son véhicule juridique et administratif dans les Structures d'insertion par l'activité économique (SISAE), qui doivent être opérationnelles sous peu.



Ce programme a été impulsé et porté également en partenariat avec le nouvel accueil Te Vai-ete du Secours catholique. Ce centre d’accueil que gère le Père Christophe et qui vient de fêter le premier anniversaire de ses locaux de Mamao, samedi dernier, a intégré, dès sa phase de conception, les outils nécessaires pour monter un projet de restaurant-snack “suspendu” ou d'application d'insertion avec une cuisine professionnelle, des salles de cours et un restaurant ouvert.



Le public cible, composé de 12 hommes sans domicile fixe choisis pour leurs compétences cognitives et leurs aptitudes psycho-sociales à suivre le programme, bénéficiera notamment d'un accès à une cuisine professionnelle et des salles de cours à l'accueil Te Vai-ete.



Une convention, détaillant les engagements réciproques des parties et les objectifs à atteindre, a été signée. Le lancement officiel de ce programme se fera le lundi 8 juillet, à 11 heures à l'accueil Te Vai-ete.

