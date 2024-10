Les Polynésiens invités à repenser la mobilité au Fenua

Tahiti, le 30 septembre 2024 - Alors que la question de la mobilité est au coeur des préoccupations du ministère des transports, Jordy Chan, invite les Polynésiens à participer au vote des mesures à privilégier dans le cadre de cette problématique. Une démarche en ligne ouverte du 25 septembre au 25 novembre prochain, où chacun peut choisir jusqu'à trois idées sur les 21 propositions disponibles.



Le ministre des Transports semble bien décidé à faire avancer les sempiternelles problématiques du trafic routier et de la mobilité au Fenua. Au front sur ces questions depuis sa prise de fonction, Jordy Chan annonçait d'ailleurs ces dernières semaines de grands travaux à venir sur la voierie, notamment concernant la zone Papeete-Arue. Des annonces impliquant de nouvelles voies dédiées aux bus et aux vélos qui ont, pour le moment, du mal à faire l'unanimité. L'inconnu laissant toujours, de toute façon, le grand public perplexe. Un sentiment que le ministre compte néanmoins voir disparaitre en invitant la population locale à choisir les grands axes de sa politique des transports et de la mobilité. En effet, jusqu'au 25 novembre prochain, un vote en ligne est mis à la disposition des usagers de la route afin de choisir trois idées novatrices parmi les 21 suggestions du ministère. Une consultation qui, pour finir, retiendra sept propositions qui seront par la suite soumises au gouvernement.



Parmi ces mesures, celle du “pédibus” : Un bus, mais à pied. Le dispositif consistant à effectuer le ramassage scolaire à pied et en groupe, accompagné par des parents volontaires ou des accompagnateurs équipés de gilets fluorescents, mais uniquement pour les établissements scolaires du 1er degré. Comme pour le réseau de bus, des lignes pourront être organisées avec des points de récupération et de dépôts afin de désengorger la sortie des écoles. Autre mesure complémentaire : un ramassage scolaire en bus sur les hauteurs, afin de permettre aux familles habitant les lotissements de ne pas avoir à déposer leurs enfants le matin.



Longtemps discuté depuis sa mise en place dans la capitale parisienne, le Vélib fait également son grand retour parmi les solutions possibles à mettre en œuvre au Fenua : Un système de location de vélos via une application mobile et des bornes géolocalisées dispersées aux quatre coins de la ville. Une mesure qui a cependant toujours laissé les pouvoirs publics locaux perplexes, compte tenu de la hausse croissante de l'incivilité dans l'agglomération de Papeete. Et à ce titre, le ministère propose également la mise en place de stationnements pour vélo sécurisés et accessibles 24h/7j, afin d'éviter les vols et les dégradations.



Et puisque les écoles viennent tout juste d'adopter de nouveaux rythmes scolaires, le ministère suggère également un aménagement des horaires de travail, à définir évidemment avec l'ensemble des organismes privés et publics, afin de réduire la circulation aux heures de pointe.



Votez au lien suivant :

Rédigé par Wendy Cowan le Lundi 30 Septembre 2024 à 16:51 | Lu 517 fois