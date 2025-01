Les Polynésiens invités à participer à la plus grande observation de ponte synchronisée de coraux

Tahiti, le 13 janvier 2025 - Ce samedi 18 janvier, l'association polynésienne Tama no te tairoto organise la plus grande observation mondiale de la ponte synchronisée des coraux Porites rus. Une première internationale puisque l'association a mobilisé à ce jour 150 observateurs dans 33 pays différents et compte désormais sur la participation massive des polynésiens dans cette démarche.



Véritables écosystèmes vivants, les lagons et récifs coralliens attirent depuis plusieurs années maintenant l'attention de la communauté scientifique mondiale. En cause, une biodiversité unique jouant un rôle primordial dans la régulation de l'écosystème marin global et même au delà. Pour rappel, si les récifs coralliens couvrent moins de 1% des océans, ils abritent en revanche près d'un quart de la biodiversité marine connue. Et aujourd'hui, ils seraient plus de 500 millions de personnes dans le monde à dépendre de ces récifs pour leur subsistance, leur nourriture et leur protection contre les événements climatiques extrêmes. Menacés de disparition d'ici les 50 prochaines années selon la communauté scientifique, les récifs coralliens sont au coeur de toutes les préoccupations. En Polynésie, les acteurs se mobilisent aussi, et parmi eux, l'association Tama no te tairoto mène la charge.



Les enfants du lagon au front



Engagée dans l'amélioration et le partage de connaissances sur le lagon, l'association s'est notamment spécialisée ces dernières années dans l'observation de la ponte d'un corail spécifique : le Porites rus. Et pour cette année 2025, ces "enfants du lagon" voient les choses en grand. En effet, ce samedi 18 janvier 2025, l'association organise son événement de sciences participatives " Connected by the reef - Te firi a'au ", labellisé "Événement de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques", et qui lance ni plus ni moins que la plus grande observation mondiale de la ponte synchronisée de ces coraux. Une manifestation qui réunit pour l'occasion 150 observateurs répartis dans 33 pays à travers le monde. Soutenu par le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens (Ifrecor) et l'International coral reef initiative (ICRI), le projet s'inscrit notamment dans le cadre de la 3e conférence des Nations Unies sur l'Océan qui se tiendra à Nice, au mois de juin de cette année.



" Cette action citoyenne mondiale de sciences participatives a pour but de mettre en lumière les étonnantes capacités de nos récifs coralliens et l'urgence de les préserver, à l'heure où l'ONU et la communauté scientifique alertent sur le risque de disparition complète des coraux dans le monde d'ici 10 à 50 ans, si rien n'est fait pour ralentir le rythme du dérèglement climatique." explique l'association Tama no te tairoto dans son communiqué.



Les Polynésiens invités à se joindre au projet



Débutant au Fenua ce samedi 18 janvier aux alentours de 7h00, "l'onde" de ponte des coraux Porites rus devrait se propager , en suivant le lever du soleil, vers les autres îles à travers le Pacifique, puis jusqu'en Asie, pour enfin finir dans l'Océan Indien et sur la côte Est africaine. " Soyez tous à l'eau pour observer ce phénomène incroyable " invite l'association. "La ponte est prévue pour démarrer à 7h00 en Polynésie, ensuite, toute la journée de 8h00 à 17h30, l'association accueillera le public au Fare Pote'e Honu de l'hôtel Intercontinental Tahiti Resort & Spa afin que les plus curieux puissent échanger directement avec les équipes, découvrir les actions participatives menées pour protéger et valoriser les écosystèmes marins, et faire un point régulier sur les résultats de cette grande mobilisation." Une exposition photo, des projections de vidéos immersives sur les pontes des coraux Porites rus et plein d'autres surprises sont d'ailleurs prévues au programme.



" La Polynésie est au coeur de cette action mondiale et chaque contribution compte ! Il est encore temps de participer " assure l'association Tama no te tairoto, qui compte également et surtout sur la mobilisation d'observateurs du côté des Tuamotu, des Australes et des Marquises. Et afin de documenter au mieux cette mobilisation citoyenne unique, l'association invite les observateurs à réaliser une courte vidéo du groupe avant d'aller à l'eau, à partager des photos et vidéos de la ponte sur les réseaux sociaux accompagnées des hashtags #Connectedbythereef et #TamaNoTeTairoto, ainsi qu'en taguant l'association. L'organisation rappelle également que l'application mobile " Tama no te Tairoto " est téléchargeable gratuitement et disponible pour enregistrer les différentes observations des participants à cet événement. Et l'association insiste : "Si aucune ponte n'est observée, c'est une information capitale également à signaler ! L'un des principaux objectifs de ce projet est de déterminer la limite géographique de ce phénomène de ponte synchrone. Il est donc essentiel d'enregistrer l'observation dans l'application mobile en cochant "Aucune ponte observée" et d'indiquer l'heure de la sortie de l'eau. "



Rédigé par Wendy Cowan le Lundi 13 Janvier 2025 à 10:47