Les Philippines, frappées par Usagi, attendent une nouvelle tempête dimanche

Manille, Philippines | AFP | Le typhon Usagi a soufflé vendredi sur les Philippines, alors qu'une tempête s'apprête à s'abattre dimanche sur l'archipel, frappé par des crues et des glissements de terrains qui ont entraîné des centaines de morts et des centaines de milliers de déplacés depuis octobre.

Des crues ont frappé dix villages, en grande partie évacués, autour de la localité de Gonzaga, sur la côte nord, selon les services de secours.

Quelque 5.000 habitants ont total ont été évacués à l'approche du typhon, qui s'éloignait en mollissant à la mi-journée vers le sud de Taïwan, où il devrait être rétrogradé en tempête tropicale.

"Nous avons sauvé un certain nombre de personnes qui avaient refusé de se rendre dans les abris et s'étaient retrouvées piégées sur leurs toits", a expliqué par téléphone à l'AFP Edward Gaspar, responsable local des catastrophes.

Les élevages et le bétail n'ont pas été épargné. "Nous n'avons pas encore comptabilisé le nombre exact de porcs, bovins et volailles perdus dans les inondations, mais je peux vous dire que les pertes ont été énormes", a déploré M. Gaspar.

Des arbres déracinés par les crues ont également endommagé un pont important à Gonzaga, isolant la ville côtière de Santa Ana et ses 36.000 habitants.

Après Usagi, la tempête tropicale Man-yi devrait toucher terre dimanche, et le service national de météorologie a déclaré que ce sixième phénomène météorologique en moins d'un mois pourrait potentiellement frapper la capitale Manille ou ses environs.

La succession de typhons a conduit à la mort de 159 personnes, et le Bureau des Nations unies pour la prévention des catastrophes a demandé 32,9 millions de dollars d'aide pour 210.000 survivants parmi les plus touchés.

Les tempêtes dans la région Asie-Pacifique se forment de plus en plus près des côtes, s'intensifient plus rapidement et durent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique, selon une étude récente.



le Vendredi 15 Novembre 2024 à 01:14 | Lu 44 fois