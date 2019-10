Les Pascuans s’imposent, les Tahitiennes dominent

Parole à Yannick Gooding, secrétaire du Papeete Rugby Club :



Quel est le bilan ?

« Plutôt positif, on a eu beaucoup de retours très favorables des différents participants, des partenaires, du public. Oui, il y a encore des choses à améliorer, bien sûr, mais on sait qu’on est sur la bonne voie. On espère fournir une prochaine édition encore mieux organisée, plus belle, avec encore plus d’équipes, plus de tout. »



C’est la plus grosse difficulté, faire venir les équipes ?

« Oui, cela reste le problème principal pour nous. On est une des seules compétitions du fenua, en sports collectifs, à inviter autant d’équipes étrangères. Contrairement aux sports individuels où on fait venir des individus, là on doit faire venir des groupes de quinze personnes, en termes de budget ce n’est pas évident. C’est ce qui nous freine pour le développement mais on travaille pour faire venir encore plus d’équipes étrangères à l’avenir. »



Content d’avoir vu gagner Rapa Nui ?

« Oui, ce sont nos frères. On est jumelés au club de Matamu’a depuis cinq ans. On a participé à toutes les éditions de leur tournoi de rugby à 7 et ils ont participé à tous nos tournois. On est heureux pour eux et un peu heureux pour nous parce qu’on partage le plaisir avec eux et on va profiter de ce week-end avec eux jusqu’à leur départ. »