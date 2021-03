Les Palaos vont ouvrir une "bulle de voyage" avec Taïwan

Koror, Palaos | AFP | jeudi 17/03/2021 - Le petit archipel des Palaos, dans le Pacifique, a annoncé mercredi son intention d'ouvrir "une bulle de voyage" avec Taïwan, afin de relancer son économie fortement dépendante du tourisme.



"Le jour est enfin arrivé, c'est le moment de s'ouvrir", a annoncé mercredi soir à la presse le président Surangel Whipps, près d'un an après la fermeture des frontières de cette nation qui n'a recensé aucun cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie.



M. Whipps a indiqué qu'il s'envolera fin mars pour Taipei à bord d'un vol charter et qu'il rentrera le 1er avril avec une groupe de 110 touristes taïwanais.



L'objectif est, qu'à terme et progressivement, 16 vols par semaine relient ces deux destinations afin de relancer l'économie du pays qui, avant la pandémie, dépendait pour plus de la moitié du tourisme.



Les Palaos, qui se situent à environ un millier de kilomètres à l'est des Philippines, sont un des seuls endroits de la planète à avoir été épargné par le coronavirus.



La création de cette "bulle de voyage" s'explique en grande partie par les relations qu'entretiennent les Palaos avec Taïwan.



Cet archipel est l'un des 15 pays du monde à reconnaître encore officiellement Taïwan, considéré par Pékin comme une province chinoise, appelée à rentrer dans le giron de la Chine populaire, si nécessaire par la force.



M. Whipps a précisé que des mesures strictes seront mises en place pour protéger les quelque 18.000 habitants de l'archipel.



Il a salué la manière dont Taïwan a réussi à lutter efficacement contre l'épidémie, avec seulement 990 cas enregistrés et 10 décès attribués au Covid-19 pour une population de 23,6 millions d'habitants.



Les touristes taïwanais ne pourront embarquer que sous certaines conditions, notamment ne pas avoir séjourné à l'étranger au cours des six derniers mois et avoir fait un test.



Une fois sur place, ils ne pourront se déplacer qu'en groupe et toute excursion individuelle leur sera interdite.



Les relations avec les habitants seront réduites au minimum, les touristes séjourneront dans des hôtels et mangeront dans des restaurants qui leur seront dédiés.



M. Whipps a reconnu que le système mis en place n'est pas infaillible mais assuré que, selon les autorités sanitaires taïwanaises, la probabilité que le Covid-19 atteigne les Palaos via la "bulle de voyage" est d'une sur quatre millions.



"Nous avons mis en place toutes sortes de barrières pour protéger notre population", a-t-il dit, tout en reconnaissant prendre "un risque car rien n'est garanti à 100%".