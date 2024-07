Les Marquises à l'Unesco : une reconnaissance "légendaire"

Tahiti, le 26 juillet 2024 - Cette fois c'est la bonne. Ce vendredi à New Dehli, l’Unesco s'est prononcé en faveur de l’inscription des îles Marquises au patrimoine mondial de l'Humanité. Une consécration pour Te Henua Enata qui aspirait à un classement mixte, couvrant à la fois les aspects naturels et culturels de ces îles. "Quelque chose de légendaire dans cette reconnaissance" pour le jeune député Marquisien Moerai Frébault.







C'est la consécration après trente ans d'attente pour les Marquisiens qui voient aujourd'hui enfin ce dossier aboutir. Depuis ce vendredi, les îles Marquises sont inscrites au patrimoine mondial de l'Humanité. Le Comité du patrimoine mondial réuni à New Dehli s'est en effet prononcé en faveur de ce classement en bien mixte qui concerne les zones maritimes et terrestres réparties sur plusieurs îles de l'archipel. Elles constituent "un témoignage exceptionnel de l'occupation territoriale de l'archipel des Marquises par une civilisation humaine arrivée par la mer autour de l'an 1000 de notre ère, et qui s'est développée sur ces îles isolées entre le Xe et le XIXe siècle", décrit l'Unesco sur son site internet.



"Il y a quelque chose de légendaire dans cette reconnaissance internationale accordée à l'archipel des Marquises", a aussitôt réagi le jeune député Marquisien Moerani Frébault dans un long post sur sa page facebook. Sa maman, Joëlle, est maire de Hiva Oa et fait partie des six hakaiki qui ont fait le déplacement en Inde pour assister à ce jour historique qui restera gravé dans leurs mémoires et leurs cœurs.







"Point chaud de la biodiversité qui combine des écosystèmes marins et terrestres irremplaçables et exceptionnellement bien conservés", les Marquises sont "un important centre d'endémisme, abritant une flore rare et variée, une diversité d'espèces marines emblématiques et l'un des ensembles d'oiseaux marins les plus diversifiés du Pacifique Sud", a souligné l'organisation onusienne.





"Fiers de notre triple identité"





"Pratiquement exemptes d'exploitation humaine, les eaux marquisiennes comptent parmi les dernières zones marines sauvages du monde", ajoute encore l'Unesco, pour qui les "crêtes acérées", "pics spectaculaires" et "falaises s'élevant abruptement au-dessus de l'océan" sont autant de paysages n'ayant "pas d'équivalent sous ces latitudes tropicales".



Moerani Frébault rappelle de son côté que les Marquisiens ont "fait face à de multiples périls" comme la colonisation, l'évangélisation, la famine ou l'effondrement démographique et culturel pour ne citer qu'eux. Mais qu'ils sont sortis "plus forts de chaque épreuve".



"Aujourd'hui, nous avons choisi d'être fiers de notre triple identité : marquisienne, polynésienne et française. Merci à nos Hakaiki, à tout notre peuple de la Terre des hommes et à tous ceux qui ont contribué à la reconnaissance internationale de la valeur universelle de notre patrimoine matériel et immatériel", conclut le jeune député Marquisien qui est actuellement à Tahiti. Il a appris la nouvelle dans la nuit de jeudi à vendredi et assistait, ce vendredi matin, à la cérémonie d'ouverture des épreuves de surf à Teahupo'o.