Les Journées du tiare : une célébration du patrimoine et de l'artisanat local

Tahiti, le 29 novembre 2024 - Le tiare Tahiti, emblème floral de la Polynésie, sera célébré lors des Journées du tiare Tahiti, les 5, 6 et 7 décembre prochains à Papeete. Ateliers, concours et animations culturelles mettront en lumière ce symbole, tout en soutenant artisans et producteurs locaux.



Symbole iconique de Tahiti et de ses îles, le tiare Tahiti sera au cœur des Journées du tiare Tahiti, prévues les 5, 6 et 7 décembre prochains. Cet événement, initié il y a plus de six décennies par le Groupement de solidarité des femmes de Tahiti (GSFT), est aujourd'hui orchestré par Tahiti Tourisme, en collaboration avec des partenaires majeurs : l’assemblée de la Polynésie française, la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers (CCISM), et le Service de l’artisanat traditionnel.



Raymonde Raoulx, membre active du GSFT, revient sur les origines de cette tradition : “Au départ, en 1962, c'était juste un bal, le bal du tiare. Puis, au fil des années, nous avons ajouté des concours de confection de colliers et de couronnes...” Ce savoir-faire unique reste au cœur de la manifestation, avec des ateliers pratiques de création de couronnes et de colliers de fleurs proposés aux visiteurs, ainsi que des concours qui mettront en lumière le savoir-faire et la créativité des artisans locaux.



Un levier pour l'économie locale



Outre son aspect culturel, l’événement vise à dynamiser le commerce local du tiare Tahiti, avec un impact direct sur les producteurs et commerçants. Pour Lionel Teihotu, représentant de Tahiti Tourisme, cet engagement s’inscrit dans une continuité naturelle : “Le tiare est le symbole de l’accueil. Cela a toujours été important pour nous de soutenir cette initiative depuis plus de 60 ans maintenant.”



Cette année, pour la première fois, la CCISM va s'associer à l'événement, en mobilisant les acteurs économiques de Papeete à travers un programme d’actions commerciales ciblées. “Nous souhaitions participer à cet événement emblématique et soutenir les patentés et commerçants pour qui le Tiare est essentiel dans leur activité. C’est aussi notre rôle d’être partenaire de cette célébration”, souligne Steeve Lui, vice-président de la CCSIM. Et avec près de 50 000 fleurs de tiare attendues pour ces journées, les producteurs locaux devraient voir leurs ventes s’envoler.

Rédigé par Thibault Segalard le Vendredi 29 Novembre 2024 à 14:06 | Lu 250 fois