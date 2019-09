Les Hine Taure’a en demi-finale

Après une victoire 7-0 contre les Samoa Américaines, une défaite 5-0 contre la Nouvelle-Zélande, les Hine Taure’a se sont imposées 10-0 contre Samoa ce vendredi, lors d’un match à sens unique. Les Hine Taure’a étaient d’un niveau supérieur à celui des Samoa, qui s’étaient par ailleurs inclinées 30-0 contre la Nouvelle-Zélande, grand favori du tournoi.C’est Vahuariki Tufaunui qui ouvre le score pour Tahiti à la 8’, suivie à la 19’ par Tahia Tamarii qui marque une fois de plus de la tête servie par Kiani Wong sur corner. C’est le troisième but de la tête dans ce tournoi de la grande Tahia Tamarii, une joueuse originaire de Moorea. A la 23’, c’est également de la tête que Babou Tepea marque elle aussi.La joueuse n°4 Babou Tepea marquera six buts au total, Tahia Tamarii en marquera deux et Kohai Mai et Vahuariki Tufaunui un. Tahiti s’impose finalement 10-0 face à cette équipe des Samoa.Cette large victoire permet à Tahiti de se qualifier pour les demi-finales du tournoi. Tahiti sera opposé à la Nouvelle-Calédonie lundi 9 septembre à 13H30, heure de Tahiti. Le gagnant de la finale sera qualifié pour la Coupe du monde U20, une importante compétition internationale de la Fifa. SB/FTF