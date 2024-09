Les Hakaiki discutent développement avec Taivini Teai

Tahiti, le 11 septembre 2024 – Taivini Teai a rencontré les Hakaiki ce mercredi pour échanger sur les différentes possibilités de développement de l'archipel.



Le ministre de l'Agriculture, Taivini Teai, a rencontré les représentants de la Communauté de communes des îles Marquises (CODIM) afin d’aborder divers axes de développement de l’archipel.



La discussion a notamment porté sur l'implantation d’une zone dédiée à la pêche artisanale autour des îles Marquises, un projet soutenu par les Hakaiki depuis plus d’une décennie. Selon un communiqué du gouvernement à ce sujet, le Pays "soutient cette initiative tout en prenant en considération les revendications des professionnels de la pêche côtière et de la pêche hauturière."



Un autre sujet abordé a été celui du plan de gestion. En effet, depuis que les îles Marquises sont reconnues pour leur valeur universelle par l’UNESCO, la CODIM concentre ses efforts prioritairement sur la mise en œuvre de ce plan. Ainsi, les Hakaiki demandent que le Pays intègre une convention tripartite entre la CODIM, l’État et le Pays, dans le but d’optimiser le fonctionnement de la cellule de coordination du patrimoine.