Les Foulées du front de mer finalement annulées

PAPEETE, le 10 octobre 2019 - L'association courir en Polynésie a annoncé l'annulation des 27e Foulées du front de mer, faute de date disponible. Ceux qui le désirent se verront rembourser leur inscription.



La 27e édition des Foulées du front de mer, qui devait se dérouler le samedi 5 octobre sur les communes de Papeete et Faa’a, avait été reportée à une date ultérieure pour raisons de sécurité. L’association courir en Polynésie (Ascep), présidée par Evelyne Ramond, a finalement décidé de l’annuler.



Il a été impossible pour l’organisation de trouver une nouvelle date, le calendrier étant très chargé dans les mois à venir. En conséquence, bien que l’article 6 du règlement de course ne prévoie pas le remboursement, l’Ascep a annoncé par voie de communiqué qu’elle avait "décidé de rembourser les inscriptions".



Une permanence se tiendra dans les tribunes du stade Pater les 17, 22, 29 et 31 octobre de 16h30 à 18h30. Le remboursement se fera sur la base de 1 500 Fcfp. Une pièce d’identité sera exigée et aucun remboursement ne sera effectué après le 31 octobre.



Un autre point de remboursement sera mis en place lors des courses suivantes : la Nuit de la course, au stade de la Punaruu le 12 octobre, et le Défi de Tahiti Iti, le 19 octobre à la presqu’île. Ceux qui souhaitent "faire don de leur inscription se verront remettre le tee-shirt de la course".



Les grands perdants de cette annulation sont les deux associations caritatives, le centre d’accueil de l’enfance Te Maru Pererau et l’association Tama Ora, qui devaient se voir remettre une partie des bénéfices de la course. SB & communiqué