Les “Brando’neurs daisydratés” remportent le Te Horo Horo challenge

Tahiti, le 29 octobre 2024 - Pacific Beachcomber a lancé un défi sportif original impliquant l’ensemble des hôtels et sociétés du groupe. Il s’est déroulé entre le 7 et le 27 octobre et les résultats ont été annoncés ce mardi à l’InterContinental de Tahiti. Les “Brando’neurs daisydratés” remportent deux nuitées dans un hôtel de leur choix et ont choisi une association à récompenser.



Encourager la mobilité et un mode de vie actif et créer la cohésion, tels sont les objectifs du Horo Horo challenge dont la première édition s’est achevée dimanche. Ce challenge, lancé par Pacific Beachcomber, a impliqué l’ensemble des hôtels et sociétés du groupe. Il a démarré le 7 octobre et a duré 21 jours.



Les résultats ont été dévoilés ce mardi matin à l’occasion d’une petite cérémonie à l’InterContinental Tahiti. Les hôtels des îles y participaient par écrans interposés. Ce sont les cinq membres de l’équipe baptisée “Les Brando’neurs daisydratés” qui l’ont emporté, visiblement heureux d’être récompensés (deux nuitées chacun dans un hôtel du groupe de leur choix) mais également d’avoir vécu une aventure, soudés les uns avec les autres.



Ils avaient, en plus, à choisir parmi une liste d’associations locales (Amazones Pacific, A Tauturu ia na, Te Niu o te Huma, Vahine Orama, SOS Village d’enfants) pour qu’une donation de 300 000 francs soit effectuée en leur nom. Ils ont retenu SOS Village d’enfants.



Course, marche, surprises et quiz



Pour participer à Te Horo Horo, les collaborateurs ont été invités à former des équipes de deux à cinq personnes, comptant au moins une femme et un homme et des membres provenant d’au minimum deux services différents. Les équipes avaient à effectuer le plus de pas possible chaque jour pour accumuler des trophées. Les participants pouvaient marcher, courir ou encore pédaler pour augmenter leur nombre de pas.



Des challenges surprises et quiz ont été organisés tout au long des trois semaines pour dynamiser l’expérience. En complément, les participants ont eu accès à des séances de sport en replay pour les aider à gagner des points supplémentaires et à améliorer leur performance.



L’initiative a été plébiscitée. Au total, 457 personnes se sont inscrites, réparties en 101 équipes. En moyenne, ces équipes ont effectué 13 288 pas par jour. Au total, le nombre total de pas cumulés est de 121 912 468.



Laurent Vigneron, directeur général de l’InterContinental de Tahiti, décrit cette première édition comme “exceptionnelle” et se réjouit de l’émulation qu’elle a suscitée. “Cet élan doit se poursuivre.” D’autres défis suivront.