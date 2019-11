Les Aito Arii troisièmes de la Coupe des nations d’Océanie

Papeete, le 3 novembre 2019 - Au terme d’une remarquable coupe des Nations de l’Océanie de futsal, les Aito Arii ont battu vendredi la Nouvelle-Calédonie aux tirs aux buts (5-5, 1-3 aux tab) lors de la petite finale de la compétition.



L’équipe tahitienne de futsal dirigée par Jean-Baptiste Barsinas a bien conclu sa Coupe des nations d’Océanie ce week-end à l’Arène du Sud de Paita en Nouvelle-Calédonie. Les Aito Arii ont battu les locaux calédoniens aux tirs aux buts, 5-5 à la fin du match et 1 tir aux buts à 3. Les Tahitiens terminent donc troisième de ce tournoi et ne participeront pas à la coupe du monde de futsal de la Fifa en 2020. En effet, ce sont les îles Salomon qui ont décroché leur ticket pour la compétiton après leur victoire aux tirs aux buts également en finale contre la Nouvelle-Zélande, bourreau des Tahitiens en demi-finale. Les Aito Arii n’ont donc pas à rougir de leurs performances cette année et ont démontré qu’ils se plaçaient parmi les premières nations d’Océanie de futsal.