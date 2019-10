Les Aito Arii ont gagné 11-1 contre Fidji

PAPEETE, le 27 octobre 2019 - La sélection de Tahiti de futsal s’est imposée 11-1 contre Fidji lors du premier de leurs trois matchs de poule comptant pour la Coupe des Nations 2019, une compétition qualificative pour la prochaine Coupe du monde de futsal de la Fifa.



La sélection de Tahiti de futsal a joué ce dimanche à 20H le premier de ses trois matchs de poule dans le cadre de la Coupe des Nations de futsal 2019, proposée en Nouvelle-Calédonie par la confédération océanienne de football. Les joueurs de Jean-Baptiste Barsinas ont pu s’imposer 11-1 face à l’équipe de Fidji.



Le match, qui s’est joué en deux mi-temps de quarante minutes, a été à sens unique. Il a fallu attendre la 12’ minute pour que le premier but de la rencontre soit marqué par Tahiti, par l’intermédiaire de Akareva Riaria. Tahiti fait le jeu et malgré quelques prouesses techniques des Fidjiens, les Aito Arii dominent le « sujet futsal ».



C’est ensuite Teaonui Tehau, le sérial buteur de l’as Venus venu en renfort, qui marque (27’), suivi de Olivier Hirihiri (30’), Tehaunui Barsinas (33’) puis encore Teaonui Tehau (36’). Score à la mi-temps 5-0 pour Tahiti.



La deuxième période aura la même physionomie. Les Fidjiens vont tenir douze minutes puis c’est de nouveau une avalanche de buts : Tehaunui Barsinas (52’), le capitaine Steeve Wong (55’), Antoine Tave (57’) permettent à Tahiti de mener 8-0. Fidji réduit le score à 8-1 mais Tahiti n’a pas encore fini de se faire plaisir : Teaonui Tehau (68’), Antoine Tave (56’) et une dernière fois Teaonui Tehau permettent aux Aito Arii de s’imposer 11-1.



Teaonui Tehau, qui rappelons-le est le meilleur buteur de la Ligue 1 tahitienne, est le meilleur buteur de la rencontre avec quatre buts. Les Aito Arii joueront contre le champion en titre, les îles Salomon, lors de leur deuxième match, prévu ce lundi après-midi. Le troisième match les opposera aux Tonga. SB