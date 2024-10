Les 7 Fantastics remportent le Papeete international Seven

Tahiti, le 13 octobre 2024 - Le stade Pater de Papeete a vibré au rythme de la cinquième édition du Papeete International Seven ce week-end. Pendant deux jours, la passion du rugby a envahi Tahiti, avec des rencontres spectaculaires et une ambiance festive inoubliable. Ce sont finalement les 7 Fantastics, chez les garçons comme chez les filles, qui ont remporté le trophée tant convoité.



Dès vendredi après-midi, le stade Pater était prêt à accueillir les équipes venant des quatre coins du monde, ainsi que des sélections locales. La Polynésie, à travers cet événement, a montré son désir de s'ouvrir à la scène internationale du rugby. Chez les garçons, deux poules de cinq équipes se sont affrontées dès le premier jour. La poule A avec les 7 Fantastics venus de France, les Eagle Rock des États-Unis, tenants du titre, le Papeete Rugby Club, l’As Paea Manu Ura Rugby et le Faa’a Aro Rubgy Club. Dans la poule B elle, on comptait les Tupapa Maraerenga Rugby des Îles Cook, Les Néozélandais de Te Au Toa 7’s, le Punaauia Rugby Club, le Rugby Club de Pirae et les Huanhine 7’s. Chez les filles, trois équipes étaient en compétition : les Nomades d’Australie, une sélection Hine Tahiti, et les 7 Fantastics féminines.



En parallèle, la présence des équipes U17, a marqué cette édition avec quatre formations : le Rugby Club de Paita, représentant la Nouvelle-Calédonie, une entente Paea-Papeete, une entente Pirae-Paita-Faa’a et l’équipe de Papeete. Les matchs de poules se sont déroulés dans une ambiance conviviale, propice au partage et à la découverte, montrant que le rugby est bien plus qu’un sport. C’est une véritable fête.



Des phases finales de haut niveau



Samedi, la compétition s'est intensifiée avec la fin des matchs de poules dans la matinée. Déjà dans ces matchs se détachaient les équipes “invitées” : les 7 Fantastics, les Eagle Rock, les Tupapa et les Te Au Toa se disputaient très rapidement les premières places de leur poules respectives et se qualifiaient logiquement pour les demi-finales de la coupe.



En bas du tableau, se confrontaient les clubs de Pirae, Papeete, Punaauia, et Paea pour la couple Plate, regroupant les cinquièmes, sixièmes, septièmes, et huitièmes des phases de poules. C’est Pirae qui se retrouvait en finale face à Paea. Dans un match engagé et d’un bon niveau technique, ce sont les joueurs de Pirae qui se sont imposés dans la douleur 12-7, et qui finissent donc cinquième du tournoi.

En haut du tableau, les deux demi-finales ont opposé les Français aux Néozélandais, tandis que les Îles Cook affrontaient les Américains. D'un côté, les Français se sont qualifiés pour la finale après un match âprement disputé, mais largement gagné comme tous leurs matchs depuis le début du tournoi, 42 à 0. Et dans l'autre demi-finale, les Îles Cook ont également validé leur place pour le dernier duel dans une rencontre indécise jusqu’au bout, les joueurs du Pacifique inscrivant le seul essai à quelques secondes de la fin. La finale promettait un spectacle grandiose, tant le niveau de jeu était élevé.

Chez les filles, ce sont les nomades et les 7 Fantastics qui se sont disputé le titre.



Doublé pour les 7 Fantastics



La finale masculine a tenu toutes ses promesses. Les Français et les Îles Cook ont offert aux spectateurs un match de rugby de très haut niveau, riche en intensité et en suspense. Une première mi-temps serrée, où les 7 Fantastics, malgré l’ouverture rapide du score par Antoine Lefevre à la vingt-sixième seconde, ont eu du mal à trouver les failles de la très solide équipe des Tupapa. C’est même l’équipe des Îles Cook, qui est parvenue à revenir au score malgré une infériorité numérique : 5 à 5 à la mi-temps, ce qui a offert un deuxième acte de toute beauté. En effet, les deux équipes se sont livré un combat terrible mais c’est les 7 Fantastics qui ont pris le dessus grâce à une condition physique et un rugby mieux réglé. Deux essais coup sur coup dont celui de Bilal El kahoulani, intenable pendant le tournoi, qui vient clôturer ce magnifique match et un tournoi de toute beauté. 17-5 : score final et un titre mérité pour les Franciliens. Leurs homologues féminines ont également brillé en surclassant les Australiennes lors du dernier match, ne laissant aucune chance à leurs adversaires : 29 à 7.

Chez les U17, c’est l’entente Pirae-Paita-Faa’a qui a gagné la finale face aux joueurs de Nouvelle-Calédonie. De très bon augure pour le futur du rugby polynésien.



Bilan très positif pour le rugby local



Cette cinquième édition du Papeete International Seven a été une véritable réussite, tant sur le plan sportif que festif. Elle a permis de mettre en lumière les qualités des équipes tahitiennes tout en révélant le chemin à parcourir pour progresser sur la scène internationale. Une chose est sûre : cette fête du rugby tahitien a marqué les esprits et posé les bases pour de futures éditions encore plus ambitieuses.



Classement:



Chez les garçons

7 Fantastics (France) Tupapa Maraerenga Rugby (Îles Cook) Eagle Rock (USA) Te Au Toa 7S (Nouvelle Zélande) Rugby Club Pirae As Paea Manu Ura Rugby Papeete Rugby Club Punaauia Rugby Club Faa’a Aro Rugby Club Huahine 7S



Chez les filles

7 Fantastics (France) Pacific Nomad (Australie) Selection Hine Tahiti

Chez les U17

1. L'entente Pirae-Paita-Faa'a





Tyla King,

Marraine du tournoi

Joueuse mondiale de l’année 2023 en rugby à 7, double médaillée d’or olympique, double championne du monde de rugby à 7 avec la Nouvelle-Zélande.

“Je suis très fière et très heureuse d’être la marraine de ce tournoi. Pour moi, en tant que joueuse du pacifique, c’est très important que ce genre de tournois existe. C’est une véritable promotion de notre sport vu le spectacle offert par les équipes. Il faut que les jeunes, garçons et filles, voient ces matchs pour qu’ils se rendent compte de la beauté de notre sport. Nous, les joueurs et joueuse du Pacifique, on est fait pour ce sport : il véhicule des valeurs qui correspondent aux nôtres.”



Gilles Laffite,

Cadre technique du rugby polynésien

“C’est extraordinaire, on vit deux jours magnifiques. Une superbe organisation qui nous a permis de voir du beau rugby, autant chez les filles que chez les garçons et chez les jeunes. Il faut que nos joueurs prennent exemple sur ce qui se fait dans le monde pour progresser et nous permettre de développer notre sport.”



Teiva Jacquelain,

Entraineur de Pirae et international de rugby à 7

“Je suis très heureux de voir que l’on peut organiser ce genre d’événements sur notre île. C’est très important que nos joueurs se confrontent à ce qui se fait de mieux dans le monde. On a tellement de bons joueurs que pour progresser, ce genre d’oppositions est nécessaire.”



Herenui Peretti,

Président du club organisateur du tournoi

“On est très content de la réussite du tournoi. De voir les équipes heureuses, le monde qui est venu assister aux matchs, pour nous c’est une réussite totale. Avec l’aide du Pays et des différentes institutions, nous avons pu voir du beau rugby dans un stade magnifique. Nous allons continuer de travailler pour que dans deux ans, le tournoi soit encore mieux.”



Bilal El Kahoulani,

Joueur des 7 Fantastics, champion du tournoi

“C’est fabuleux ce que nous avons vécu toute cette semaine. La gentillesse des gens, la beauté des paysages, les activités et les animations que nous avaient organisées le club de Papeete nous ont mis des étoiles pleins les yeux. Le tournoi était très relevé, nous n’avons pas l’habitude de rencontrer ce genre d’équipes et ça nous a permis de progresser. Il nous tarde déjà de revenir dans deux ans pour remettre notre titre en jeu. Je conseille vraiment à toutes les équipes de venir participer à ce fabuleux tournoi.”