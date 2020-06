Léo Marais dévoile un clip engagé

TAHITI, le 16 juin 2020 - L’auteur-compositeur et chanteur Léo Marais vient de dévoiler son nouveau clip. Il met en image la chanson intitulée “On prendra le chemin” qui interpelle sur l’actualité. À cette occasion, il s’interroge sur les choix qui se présentent à l’humanité, en lien avec la crise en cours.



Léo Marais dit que derrière l’artiste, " il y a un homme et un père de famille de cinquante ans, engagé, se questionnant sur le sens de sa vie et de notre rapport à notre société, notre monde. Nous faudra-t-il laisser encore tout détruire pour choisir de prendre ‘le chemin’, un nouveau départ ? Une nouvelle espérance ? "



Depuis plusieurs années, " le réchauffement climatique, les dérives politiques, les crises sociales et humaines liées aux dérèglements en tous genres, étaient mes sources d’inspiration pour une nouvelle chanson ", indique-t-il.



“On prendra le chemin“ a été écrite il y a un an, lors d’un séjour à Perpignan, avec la participation de Fred Blondin et Didier Escudero pour la musique. " Je sentais que le monde changeait, que quelque chose n’allait pas bien ." Il l’a raconté.



" La crise sanitaire que nous traversons vient confirmer tout cela comme un énième avertissement ", constate Léo Marais qui insiste : " Je ne veux pas passer pour un devin. "



Le mixage et le mastering ont été finalisés à Tahiti par Jean-Luc Casula. Le clip a été réalisé avec Marc Louvat en fin de confinement.



Cette nouvelle chanson invite au questionnement, à la prise de conscience et aux responsabilités à assumer, ou non. "Il ne faut pas attendre des uns et des autres, il faut compter sur nous", insiste Léo Marais qui poursuit en citant Jacques Brel : " Mais tu n’es pas le Bon Dieu toi, tu es beaucoup mieux, tu es un homme ."



Il se confie à l’occasion de la sortie du clip ‘On prendra le chemin’. Il dit être "dans une vraie remise en question". Il détaille ses réflexions, prend position et affirme son style. " Même si ce n’est pas à la mode ."



Il apprécie les textes et musique de Stéphan Eicher, Bernard Laviliers, s’en inspire et l’assume. " Je n’ai pas de volonté de carrière, je veux sortir des carcans. "



Le prochain clip de l’artiste sera présenté avant la fin de l’année. Il accompagnera la chanson intitulée “Louise” qui abordera le thème de l’homosexualité et du respect. " Ensuite, début 2021, je présenterai un album ."