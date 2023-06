Leïana Faugerat : “Elles ressortent toutes gagnantes”

Tahiti, le 24 juin 2023 – Avec une météo capricieuse toute la journée de vendredi, la directrice du comité Miss Tahiti était ravie que l’élection ait pu “passer entre les gouttes”. Un show bien millimétré dont les dix candidates sortent “toutes gagnantes”.



C'était une très belle soirée, avec beaucoup d'ambiance, beaucoup de bruit...

“Beaucoup de bruit oui. Le public était présent. C'est vrai qu'on avait aussi de grandes familles qui étaient là pour soutenir leur candidate. C'était une très belle soirée. Et on a eu également beaucoup de chance puisqu'on est passé entre les gouttes. Je profite un peu de cette interview pour solliciter les autorités locales de la Polynésie française et leur demander quand pourra-t-on enfin avoir un stade couvert en Polynésie. Il nous faut une salle fermée.”



Es-tu contente du déroulé de la soirée ?

“Oui on est ravis. En même temps, on a travaillé longuement, durement. Ça fait quatre mois – voire presque un an puisqu'on a bloqué le thème il y a un an –, mais quatre mois qu'on s'est vraiment plongés dedans. On a eu énormément de répétitions donc j'ai envie de dire, encore ‘heureux qu'on soit arrivés là ce soir’. C'est la suite logique de tout ce travail fourni. Je suis ravie, et j'espère que le public est ravi et qu'ils sont également heureux du choix du jury. Je pense que les votes SMS ont collé avec le choix du jury, donc si le choix du public coïncide tout va bien.”



Vous avez insisté sur la place de Miss Heiva qui prend de plus en plus d'importance chaque année...

“Exactement. C'est vrai que l'on a vraiment voulu valoriser le titre de Miss Heiva ces dernières années parce que c'est un titre important. Et c'est vrai que Miss Heiva est très sollicitée. On le voit avec les partenaires, le public... : ils sont très demandeurs de cette lauréate. J'espère que le public comprendra qu'aujourd'hui, Miss Heiva a une valeur aussi importante, presque peut-être plus par certains moments, que Miss Tahiti.”



Miss Tahiti est élue avec des ambitions nationale d'abord, puis internationale, et on pourrait en effet penser que la Miss Heiva est finalement davantage la Miss Tahiti...vrai ou faux ?

“Pas tout à fait mais c'est vrai que la Miss Tahiti représente la Polynésie à l'international et elle est l'ambassadrice de notre fenua. Mais Miss Heiva a également sa place puisqu'elle est vraiment l'emblème, l'ambassadrice de la culture.”



Tous les ans il y a des esprits chagrins, des polémiques, même si on n'en a pas encore entendu pour l'instant. Certaines candidates n'ont pas été élues mais ont été énormément soutenues par le public pendant la soirée. Il y a forcément une gagnante et des perdantes, c'est comme ça ?

“Forcément, c'est un concours. Comme tout concours, il y a une gagnante. Mais j'estime honnêtement qu'elles ressortent toutes gagnantes parce que c'est une aventure unique, merveilleuse, et je ne pense pas qu'elles auront un jour l'occasion de revivre quelque chose comme ça. Comme nous on a appris d'elles, j'espère qu'elles ont aussi appris de nous.”



Les réseaux sociaux ont une telle importance aujourd'hui, et les pronostics mettaient déjà au coude-à-coude la Miss Tahiti et la Miss Heiva. Est-ce que, finalement, les réseaux ne font pas un peu l'élection à l'avance ?

“Oui, on est conscients que les réseaux sociaux sont très présents, de plus en plus d'ailleurs. Il y a une dizaine d'années ce n'était pas le cas. Il n'y avait aucune visibilité sur Facebook ou Instagram. Aujourd'hui ce n'est plus le cas, et nous avons évolué avec les réseaux sociaux, avec notre décennie également. C'est vrai que nous avons dû aussi nous adapter. D'ailleurs on communique énormément sur les réseaux, parfois plus qu'à la télé. Mais c'est bien parce que ça permet au public de s'approprier sa miss.”