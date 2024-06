Législatives: le loyaliste Nicolas Metzdorf en tête en Nouvelle-Calédonie

Nouméa, France | AFP | dimanche 30/06/2024 - Le député loyaliste de Nouvelle-Calédonie Nicolas Metzdorf, rapporteur du projet de loi sur le dégel du corps électoral qui a provoqué la colère des indépendantistes, est arrivé en tête dimanche du premier tour des élections législatives.



Candidat dans la 1ère circonscription, composée essentiellement de Nouméa, Nicolas Metzdorf - député sortant de la 2e circonscription - a obtenu 39,81% des suffrages, selon les résultats provisoires communiqués par le Haut-Commissariat de l'archipel.



"C'est la victoire d'une ligne politique, celle de la fermeté face aux destructions, et la victoire d'une stratégie politique qui est celle de l'union", s'est réjoui Nicolas Metzdorf auprès de l'AFP. "Le travail n'est pas fini (...) Il y a un deuxième tour et il faut aller le gagner", a-t-il ajouté.



Dimanche prochain, il affrontera l'indépendantiste Omayra Naisseline, membre de l'Union calédonienne, qui a obtenu 36,34% des voix dans une élection marquée par un fort taux de participation.



Le député sortant, le non-indépendantiste modéré Philippe Dunoyer (Calédonie ensemble - Horizons), est arrivé à la troisième place avec 10,33% des voix et est éliminé.



Membre de la coalition loyaliste, qui a présenté des candidatures uniques dans les deux circonscriptions du territoire français du Pacifique sud, Nicolas Metzdorf (Génération NC) avait été élu en 2022 sous les couleurs de Renaissance, mais il se présentait cette fois sans étiquette.



Dans la seule ville de Nouméa, Nicolas Metzdorf a obtenu 53,64% des voix, contre 17,33% à Omayra Naisseline. Le reste de la circonscription est composé de plusieurs îles, largement acquises aux indépendantistes mais moins peuplées.



Le scrutin a été très suivi dans l'ensemble de l'archipel, avec une participation de 60,02% contre 32,51% lors du premier tour des législatives de 2022.



Dans la 2e circonscription, le candidat indépendantiste Emmanuel Tjibaou, l'un des fils du leader kanak Jean-Marie Tjibaou assassiné en 1989, est arrivé en tête avec 44,06% des voix.



Il affrontera au second tour le non-indépendantiste Alcide Ponga, président local des Républicains-LR (36,18%).



L'élection éventuelle d'un premier député indépendantiste de Nouvelle-Calédonie dépendra des reports de voix, notamment ceux des électeurs de Milakulo Tukumuli (Eveil océanien, ayant pour base l'électorat wallisien-et-futunien), arrivé troisième avec 11,92% des suffrages exprimés.



La Nouvelle-Calédonie est touchée depuis le 13 mai par les pires violences de ces 40 dernières années, mais le scrutin s'est déroulé "dans une immense majorité sans encombre et de façon sécurisée", s'est réjoui le Haut-Commissariat.



Le vote n'a toutefois pas pu avoir lieu à Houaïlou, une commune réunissant un peu moins de 4.000 électeurs sur la côte est de l'archipel: l'accès à la mairie y a été bloqué, empêchant l'ouverture des bureaux de vote.