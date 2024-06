Législatives: Dieudonné et Francis Lalanne candidats en Guadeloupe

Pointe-à-Pitre, France | AFP | mardi 17/06/2024 - L'humoriste Dieudonné et le chanteur Francis Lalanne, candidats déçus aux européennes, se présentent aux élections législatives des 29 juin et 6 juillet en Guadeloupe, selon la liste diffusée lundi soir par la préfecture.



Dieudonné M'Bala M'Bala, condamné plusieurs fois par la Justice, notamment pour injures raciales et incitations à la haine, est candidat dans la première circonscription. Il avait annoncé sa candidature dans une vidéo diffusée samedi où il s'adressait à ses "frères et sœurs afro-descendants".



L'humoriste controversé y annonçait également la candidature de Francis Lalanne, qui figurait sur la même liste que lui aux dernières élections européennes sous la bannière "France Libre".



Le chanteur, qui se présente dans la troisième circonscription, avait par ailleurs appelé à voter pour la candidate du Rassemblement national (RN) Marine Le Pen au second tour de la présidentielle en 2022.



Hormis la tenue de spectacles du côté de Dieudonné, les deux artistes n'ont pas de lien connu avec l'archipel.



"Ce sont des candidatures de témoignage, c'est une façon de tenir une position atypique en se disant on va dans un territoire d'Outremer, afin de braquer l'attention sur ce territoire-là, quelque chose d'iconoclaste, d'inédit, mâtiné de provocation", a estimé Pierre-Yves Chicot, professeur des Université en Droit et avocat au barreau de Guadeloupe, auprès de l'AFP.

