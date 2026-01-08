Lecture publique : un appel à projets lancé

Tahiti, le 20 janvier 2026 - Pour encourager l’accès au livre et à la lecture, la Direction de la culture et du patrimoine (DCP) lance un appel à projets à destination des associations de type “loi 1901”. Ce dispositif prévoit un soutien financier pour des actions en faveur de la lecture publique.
Sont notamment concernés le développement de points-lecture, les projets de médiation culturelle et linguistique, les initiatives itinérantes ou numériques, la valorisation des langues et littératures locales, ainsi que les actions de lutte contre l’illettrisme et d’accès au livre pour tous les publics.
L’objectif affiché est de renforcer l’accès à la lecture, de soutenir les acteurs locaux et de faire de la lecture un droit effectif pour tous.
Les projets retenus devront être réalisés avant le 31 décembre 2026. Les dossiers de candidature peuvent être déposés jusqu’au 31 mars, à 16 heures.
Renseignements auprès de la Direction de la culture et du patrimoine : [email protected] ou au 40 50 71 92 ou au 40 50 71 78.
