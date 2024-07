Le “vin” d'ananas de Moorea à l'assaut de l'Hexagone

Tahiti, le 4 juillet 2024 - Le “vin” d'ananas de Moorea, commercialisé en 2012 par Jean-Michel Monot, part à l'assaut de l'Hexagone.



La tâche est compliquée en métropole, sans doute le territoire le plus exigeant en termes de vin. Mais le “vin” d'ananas de Jean-Michel Monot est en train de séduire petit à petit les palais métropolitains. Une prouesse mise en avant dans le magazine Ça m'intéresse du mois de juillet 2024, dans lequel celui-ci chante l'éloge de cette prise de risque “pinardesque” en contant son histoire. Aujourd'hui, il est possible de se procurer ce “vin” en métropole, via un distributeur installé à Aubagne qui le commercialise en ligne. Selon des bruits de couloir, quelques chefs étoilés auraient même commencé à s'y intéresser. Une aubaine pour la filière d'ananas de Moorea en peine, qui peut désormais songer à l'exportation internationale d'un nouveau produit.



Pour rappel, ce nectar pensé en 2006 par Jean-Michel Monot et commercialisé en 2012, ne peut pas être qualifié de vin, car malgré le même processus de fabrication, il n'utilise pas de raisin.