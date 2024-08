Le va’a tahitien s’affronte en Californie

Tahiti le 28 août 2024. Cinq des meilleures équipes de va’a du Fenua se sont inscrites à la Catalina race. Shell Va’a, Team OPT, Air Tahiti, Toa Amok et Team Huahine en découdront et ne laisseront certainement que les miettes aux autres embarcations. Un avant-goût des confrontations de la Molokai Ho’e et de Hawaiki Nui Va’a.





Shell Va'a s’envole lundi prochain pour tenter le doublé lors de la prochaine Catalina race, course de Newport Beach vers Catalina Island, qui se déroulé les 7 et 8 septembre. Une épreuve californienne que l’équipe d’Albert Moux a remporté l’année dernière, s’offrant au passage le record de la traversée en 3h35’05.



L’équipe de Shell Va’a avait alors devancé de plus de trois minutes l'équipage hawaiien de Ka Lahui Kai renforcé par des rameurs tahitiens. Le Newport Outrigger Canoe Club avait pris la troisième place de la course.



Shell Va’a avait fait la différence sur les premiers changements à trois après un peu plus d’une heure de course. Si les rameurs avaient découvert la course avec succès l’année dernière, d’autres équipages tahitiens avaient déjà eu l’opportunité de s’imposer, en Californie, lors de précédentes éditions. Paddling Connection avait notamment signé deux victoires consécutives en 2016 et 2017, avant de voir Air Tahiti lui succéder en 2018. Chez les dames l'équipage de Teva s’était aussi imposé en 2018 et 2019. En 2022, la course avait été annulée et Shell Va’a s’était imposé dans une course côtière remaniée.



“Nous sommes dans les derniers préparatifs”, expliquait mercredi David Tepava, l’entraîneur de Shell Va’a. “Encore un peu de foncier, de la récupération, et on sera bien pour faire le doublé cette année.”

Le combat déplacé aux USA Mais cette année, Shell Va’a ne sera pas la seule équipe tahitienne sur le plan d’eau californien. Selon nos informations, les équipes de l’OPT, d’Air Tahiti, de Toa Amok (Bora Bora) et la Team Huahine seront tous du déplacement. De quoi offrir un grand show aux spectateurs présents ce jour-là. À noter que l’équipe Ihilani, chez les femmes, devrait aussi concourir et que des rameurs tahitiens devraient renforcer les rameurs de certaines équipes américaines.



Cette nouvelle tendance californienne s’inscrit juste avant les courses de Molokai et la Hawaiki Nui Va’a. Ce sera pour les équipes locales l’occasion d’aller s’affronter sur un plan d’eau différent, dans des conditions de navigations très changeantes. Si la mer était d’huile l’année dernière, la traversée peut s’avérer piégeuse malgré tout.



Shell Va’a aura à cœur de montrer à ses concurrents qu’après le faux pas lors de la précédente édition de la Hawaiki Nui Va’a aux Raromatai, le bolide jaune et rouge est toujours bien présent. Une présence rappelée d’ailleurs lors du récent trophée de l’Amiral.



La présence de ses pirogues lors de cette Catalina race n’est pas sans rappeler le classement de la dernière Vodafone Channel Race.



Enviropol s’était imposé à la faveur d’une pénalité contre Shell Va’a, mais l’équipe de Huahine avait terminé à la troisième place. L’OPT, 4e et Air Tahiti, 5e fermaient la marche.



Toutes ces équipes se retrouvent à partir du 7 septembre prochain pour en découdre.



Des invitations sur la Vodafone Channel Race

Dans le cadre d’un partenariat avec Air Tahiti Nui, la première équipe masculine et féminine non tahitienne à franchir la ligne d’arrivée se verra attribuer neuf billets par équipe pour le Vodafone Channel Race.



Air Tahiti Nui fournira un total de 19 billets à la première équipe masculine et féminine, ou à la mieux classée, qui n’aura pas voyagé de Tahiti vers la Catalina Channel Crossing, garantissant ainsi une opportunité juste et égale pour toutes les équipes non-tahitiennes.



Si l'équipe gagnante ne peut pas se rendre à la Vodafone Channel Race en juin 2025, la course Hawaiki Nui 2024 peut être envisagée en remplacement, ou éventuellement une autre course avant septembre 2025.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 28 Août 2024 à 19:31 | Lu 501 fois