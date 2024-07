Le va’a en fête pour le Heiva

Tahiti, le 15 juillet 2024 - Week-end de fête pour les amateurs de pirogue. Du 13 au 15 juillet, une cinquantaine de courses sur des va’a de toutes tailles se sont enchaînées à la marina de Teva i Uta lors du Heiva Va’a Mata’eina’a. Démarré le vendredi par les petites catégories, l’événement s’est poursuivi le samedi avec différents formats de courses (V1 ; V3 ; V6 ; V12 ; V16) avant de s’achever ce dimanche avec la Super Tauati, fameuse course opposant des équipages de 16 rameurs.



La marina de Teva i Uta n’a pas désempli, de vendredi à dimanche. Et pour cause, elle accueillait les manèges du Tiurai et, à quelques mètres seulement, le Heiva Va’a Mata’eina’a. Trois jours d’euphorie pour les rameurs, parmi lesquels professionnels, novices et amateurs ont célébré leur discipline dans différents formats de courses, couronne de fleurs sur la tête. Un format de compétition atypique où la découverte de nouvelles embarcations et le moment passé valent sans doute plus que la performance. Le tout, dans le cadre idyllique de la marina de Teva i Uta.



L’ambiance y est légère, conviviale… Presque familiale, dirait-on. Mais comme souvent, malgré la légèreté et le format de l’événement, quelques tueurs de la pagaie sont à l’affût pour inscrire quelques gros chronos. Que voulez-vous, performer c’est plus fort qu’eux, ils ont ça dans le sang. Dès samedi 13 juillet, pendant que les vétérans dames terminent leur course devant une foule de spectateurs galvanisatrice, quelques-uns de ces spectateurs attendent impatiemment leur tour de briller : l’équipe Shell d’un côté, tout en détente. EDT, non loin, se prépare à l’affrontement, pendant qu’Ihilani Va’a échauffe ses rameuses pour décrocher les premières places. Les cadors sont de la partie, tous veulent performer dans un maximum de courses. Prudence tout de même, car qui dit différents formats de va’a dit différente technique à adopter pendant la course.

Une grande fête… mais surtout une compétition



Samedi d’abord : après les sacrées performances de la jeunesse la veille, les rameurs sont inspirés. Chez les hommes, Shell domine dans la plupart des catégories. Avec Karyl Tao’a Maoni qui s’impose chez les Vétérans 50 en V1, Shell dérobe également la victoire en V3 et en V6. Talonné toujours par les nombreux équipages d’EDT Va’a qui ont essayé de défaire l’équipe au coquillage… En vain. Ihilani Va’a domine dans les courses en équipe chez les femmes, mais n’arrive pas à décrocher une première place en V1. Tâche difficile, surtout chez les seniors dames où Iloha Eychenne occupe le haut de tableau. L’équipe connue pour ses prouesses dans le va’a féminin décroche tout de même la première place dans la course V3, puis la V6 des Seniors dames.



Le dimanche, place aux courses XXL. Dans le cadre de la Super Tauati, des équipages de 16 rameurs se sont affrontés sur des pirogues doubles, dans une course unique à l’année. Raison de plus pour la remporter. Cependant, plus il y a de rameurs sur une embarcation, plus la rame doit être synchronisée, il faut donc être minutieux. Et on le sait, Shell Va’a a justement le souci du détail quand il s’agit de se coordonner. Il s’impose également sur la Super Tauati en Open hommes, moins d’une seconde devant l’embarcation d’EDT Va’a. Une bagarre qu’il ne fallait pas rater. Chez les Open dames, Ihilani Va’a a vu grossir ses rangs avec deux rameuses du top, Iloha Eychenne et Nateahi Sommer. Difficile alors de les mettre à l’amende, même avec 16 rames comme moteur. L’équipe d’Ihilani Va’a domine et gagne, dans la catégorie Open dames de la Super Tauati. Les rameurs ont performé, le public s’est régalé, et c’est déjà l’heure d’attendre l’édition de 2025.



Classement Super Tauati : Open hommes V16 :

1. Shell Va’a : 22’23’’16

2. EDT Va’a : 22’24’’07

3. Team OPT : 22’52’’04



Open dames V16 :

1. Ihilani Va’a : 28’15’’18

2. Varu Rea Va’a : 28’31’’24

3. Team OPT : 28’48’’19

Rédigé par Tom Larcher le Lundi 15 Juillet 2024 à 15:11 | Lu 161 fois