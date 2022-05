Le triathlon made in fenua de retour

Tahiti, le 19 mai 2022 - Le club de l'AS Fei-Pi, en partenariat avec Vini, organise le 19 juin, à Taaone, la Vini Sprint. Une course calquée sur le modèle d'un triathlon avec un enchaînement, va'a, vélo et course à pied, à réaliser par équipe de trois. En 2019, lors de la dernière édition, près de 300 athlètes avaient relevé le défi. Le trio, Hititua Taerea-Heiarii Manutahi-Benjamin Zorgnotti s'était imposé.



La Taaone Race change de nom pour devenir la Vini Sprint cette année. Mais le principe de la course, organisée par le club de l'AS Fei-Pi, présidé par Teva Bernardino, reste le même. Un triathlon qui mixe va'a, cyclisme et course à pied et à parcourir par équipe de 3 le 19 juin à Taaone.



En 2019 lors de la dernière et première édition de la course, près de 300 athlètes avaient répondu présents. L'occasion de voir de belles associations d'athlètes comme le trio gagnant qui avait rassemblé Hititua Taerea, Heiarii Manutahi et Benjamin Zorgnotti. Ces derniers avaient devancé l'équipe composée de Manutea Millon, Teva Poulain et Cédric Wane. Et le podium était complété par Manarii Florès, Toanui Gobrait et Eddy Dessolier.



“C'est ce qui fait que cette course est atypique et appréciée. Comme c'était le cas pour le Raid Papeete qui proposait ce format de course. Elle rassemble les plus grands champions des différentes disciplines. Ils s'appellent entre eux pour essayer de constituer la meilleure équipe possible”, explique Teva Bernardino.

10 km en va'a, 18 km en vélo et 5 km de course à pied Le 19 juin, les athlètes s'attaqueront d'abord à un parcours de 10 km en va'a avec un départ depuis la plage de Aorai Tini Hau. Direction ensuite le tombeau du roi à Arue pour y contourner une bouée et se diriger vers le large avec une autre bouée à franchir. Descente finale ensuite vers la plage de Taaone et le parc de Aorai Tini Hau où le rameur passera le relais au cycliste.



Ce dernier s'élancera alors sur un circuit de 18 km entre Aorai Tini Hau et le rond-point du RSMA à Arue. Une fois les quatre boucles effectuées, passage de relais final au coureur à pied qui terminera sur un parcours de 5 km entre la plage de Taaone, le marché de Pirae et l'embouchure de la rivière Nahoata.



A la clé pour les meilleures équipes, des prix en numéraires s'élevant jusqu'à 60 000 Fcfp.

Rédigé par Désiré Teivao le Jeudi 19 Mai 2022 à 16:18