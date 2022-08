Le tri des déchets rapporte 13 millions de Fcfp aux assos

Tahiti, le 25 août 2022 – La cérémonie des Tortues de cœur qui s’est déroulée jeudi à Paea a permis de récompenser le tri pratiqué par les administrés dans les communes de Tahiti et Moorea, ainsi que par les industriels. En 2021, plus de 10 000 tonnes de déchets recyclables ont été déposés dans les bacs verts et les bornes à verre, ce qui a permis de récolter 13 millions de Fcfp en faveur d’une cinquantaine d’associations.



Moins de déchets traités au Centre d’enfouissement technique de Paihoro en 2021 pour davantage de déchets recyclables collectés. C’est l’heureux constat exposé par le syndicat polynésien de gestion des déchets Fenua Ma jeudi matin, à l’occasion de la cérémonie de remise de dons Les Tortues de cœur, salle Manu Iti à Paea. En effet, en 2021, 18% de déchets ont été détournés du CET grâce au tri. Les bacs gris et déchets d’entreprises représentent 47 946 tonnes sur l’année écoulée (soit 126 tonnes de moins qu’en 2020) tandis que les bacs verts et le verre totalisent 10 479 tonnes (plus 438 tonnes par rapport à 2020).



“On a progressé au niveau des communes (toutes celles de Tahiti et Moorea adhèrent au syndicat hormis Faa’a, NDLR) de plus de 6% sur le bac vert et 7% sur les bouteilles en verre, tandis que les îles éloignées ont progressé de 18%”, se réjouit Benoît Layrle, directeur général de Fenua Ma. “Cela démontre qu’avec le confinement et la période sanitaire compliquée, les gens ont davantage trié en restant à leur domicile et ont pris soin de leur environnement. À l’inverse, les entreprises ont été pénalisées puisqu’elles ont diminué la quantité de déchets déposés de 3,6%, ce qui est significatif de leur baisse d’activité. Dans l’ensemble, on a récupéré 56% des déchets de bac vert et de verre produits par les communes de Tahiti et Moorea.” Une tendance qui semblerait se confirmer sur le premier semestre 2022, avec une reprise également des déchets professionnels.



Un record de 13 millions de Fcfp collectés



Seconde bonne nouvelle, le comité syndical de Fenua Ma a décidé cette année de changer la règle de son opération solidaire Les Tortues de cœur. Depuis 2007, il s’agissait de faire un don de 1 Fcfp pour chaque kilo de déchets recyclables déposé dans les bornes à verre, puis dans les bacs verts. En 2022, le don est passé à 2 Fcfp par kilo. C’est donc un montant record qui a été atteint cette année : 13 035 400 Fcfp au total redistribués à une cinquantaine d’associations, soit près de 6,5 millions de Fcfp de plus que l’an dernier.



Comme lors des précédentes éditions, chaque mairie avait sélectionné une ou plusieurs de ses associations qu’elle souhaitait voir récompenser, œuvrant principalement en faveur des enfants défavorisés ou de l’environnement. Elles étaient toutes invitées ce jeudi pour recevoir leur chèque des mains du président du syndicat, Jules Ienfa, en présence du ministre de l’Environnement et de Miss Tahiti 2022 accompagnée de sa première dauphine, ainsi que de certains tāvana, dont Antony Géros qui accueillait l’événement.



Plus de 1 000 tonnes collectées à Punaauia



La commune de Punaauia détient le record du nombre de déchets recyclables collectés, avec 1 181 tonnes. Elle a ainsi empoché plus de 2,3 millions de Fcfp qu’elle a choisi de répartir entre sept associations. Suivent les communes de Papeete (922 tonnes collectées), de Moorea-Maiao (521 tonnes) et de Pirae (426 tonnes). Cette dernière avait choisi de tout reverser à la fédération Te U’i Hotu Rau no Pare Nui, qui regroupe une vingtaine d’associations de quartiers et est ainsi reparti avec 852 778 Fcfp. L’effort de Taravao, qui a doublé sa quantité de déchets triés ces dernières années, a également été souligné.



Les déchets recyclables déposés par les industriels dans les installations de Fenua Ma ont quant à eux permis de récolter 3,2 millions de Fcfp. Cette somme a été redistribuée à six associations : l’école de voile de Arue pour l’organisation de sa Saga ; le Village d’enfants SOS de Papara pour financer les études de ses jeunes partis en métropole ; le comité polynésien de la Ligue contre le cancer pour le lancement de son nouveau projet de Noël solidaire à destination des malades ; SOS Suicide pour la rémunération de ses aidants et intervenants professionnels ; Fa’afaite i te ao Ma’ohi qui œuvre pour la réhabilitation de la navigation traditionnelle ; et enfin l’association Tipaerui Valley en charge de la préservation de ce lieu.



Benoît Layrle, directeur général de Fenua Ma : “On insiste beaucoup maintenant sur la propreté des déchets recyclables” “On a lancé cette opération solidaire avec le verre il y a 14 ans pour dynamiser le tri des bouteilles mais on s’est rapidement rendu compte qu’on avait davantage de difficultés avec le bac vert. Du coup, on a décidé de récompenser ce tri-là pour donner un enjeu social en plus d’environnemental à cet acte. On a constaté cette année que le taux d’erreur de tri est très faible, seulement 15%, donc félicitations parce que c’est incroyable d’avoir un taux si bas. Il ne faut pas que les gens s’inquiètent trop de ce qu’ils mettent dans le bac vert car on a tellement peu d’erreurs que ça laisse le droit de se tromper parfois. Par contre, si on doit retenir une chose, c’est qu’un déchet sale va dans le bac gris. On doit rincer un déchet qui a été en contact avec du ma’a avant de le déposer dans le bac vert avec les autres produits propres, papier, carton, canette, conserve, bouteille en plastique… Nous, derrière, on est là pour trier et écarter les erreurs, qu’elles soient de catégorie ou de saleté. On insiste beaucoup maintenant sur la propreté des déchets recyclables car ils quittent le territoire par bateau et on ne peut pas transporter de poubelles à l’international. On risque une annulation par les douanes ou les transporteurs à tout moment donc il faut conserver cette propreté afin que tout le travail de tri mené au quotidien par les habitants ne soit pas anéanti.”







