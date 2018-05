Le travail de Vahine Rurua récompensé

PUNAAUIA, le 7 mai 2018. Le jury des Doctoriales de Polynésie française a décerné le premier prix à Vahine Rurua pour son travail sur la Biodiversité et l'exploitation des ressources marines en Polynésie française sur la longue durée. Franco Ferrucci et Tony Gardon ont aussi été récompensés.



Quarante-cinq étudiants chercheurs ont présenté leurs travaux de recherche du 2 au 4 mai à l'université. Les sujets étaient parfois complexes, mais tous les doctorants ont fait l’effort de les rendre intelligibles. Au programme : archéologie, écologie, physique, droit, économie, physique…



Un jury composé de 17 personnes du monde de la recherche, d'entreprises privées, d'institut public était chargé de décerner trois prix : celui de la meilleure présentation orale (200 000 Fcfp), celui de la thèse offrant la meilleure perspective de valorisation économique ou culturelle (100 000 Fcfp) et enfin celui du meilleur poster (70 000 Fcfp).

Vahine Rurua a reçu le premier prix pour son travail sur la " Biodiversité et l'exploitation des ressources marines en Polynésie française sur la longue durée : étude comparative des archipels des Marquises et des Gambier". "La pêche de subsistance est une activité largement pratiquée par les communautés de Polynésie-Centrale. La dimension historique de l’exploitation est peu connue pour la période pré-Européenne (900-1700 AD). Or mettre en lumière l’évolution des stratégies de pêches depuis les premières installations permettrait de mieux contextualiser les spécificités locales", souligne la jeune femme.