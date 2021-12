Le tourisme en berne​ au deuxième trimestre 2021, selon l'ISPF

Tahiti, le 21 décembre 2021 - L'institut de la statistique de Polynésie française annonce une baisse du chiffre d'affaires et des emplois dans le secteur touristique durant le deuxième trimestre de 2021. Le tourisme interne réalise son meilleur résultat depuis 8 ans.



Dans un communiqué de presse, l'ISPF annonce les chiffres de l'activité touristique au fenua durant le deuxième trimestre de l'année 2021. Le Pays a accueilli 12 250 touristes, soit 47 000 de moins qu'en 2019. Les trois quarts de ces touristes ont séjourné en hôtel, en pension de famille, ou en location de vacances. Les deux tiers de la clientèle sont des touristes nord-américains. Les métropolitains ont consommé 60% des nuitées. Le trafic aérien international est divisé par quatre, soit un vol par jour sur cette période. Quant aux vols domestiques ils reculent de 30% par rapport à 2019. Le chiffre d'affaires du secteur touristique diminue de moitié en deux ans, et les emplois reculent de 18% sur un an. Le tourisme interne réalise son meilleur résultat depuis huit ans puisque 40% de la clientèle des grands groupes hôteliers sont des résidents polynésiens.