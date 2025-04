Le temps du silence et de la croix

Tahiti le 21 avril 2025. Comme chaque année, l’église Maria no te Hau, à Papeete, a réuni de nombreux fidèles ce Vendredi saint pour commémorer la Passion du Christ. En ce jour de recueillement, marquant la crucifixion de Jésus selon la tradition chrétienne, la communauté s’est rassemblée dans le silence et la prière. Le chemin de croix, procession symbolique retraçant les dernières heures du Christ, a été suivi d’un office sobre et intense. Retour en images.





Qu’est-ce que le Vendredi saint et la fête de Pâques ?



Chaque printemps, deux dates clés du calendrier chrétien viennent ponctuer la semaine sainte : le Vendredi saint et le dimanche de Pâques. Loin de n’être que des jours fériés ou l’occasion de déguster des œufs en chocolat, ces célébrations s’ancrent dans une tradition millénaire, au cœur même de la foi chrétienne. Le Vendredi saint commémore la crucifixion de Jésus-Christ. Selon les Évangiles, c’est en ce jour que Jésus est condamné à mort, cloué sur une croix et qu’il rend l’âme après de longues heures d’agonie. Pour les croyants, c’est un jour de deuil, de recueillement, souvent marqué par des offices religieux, des processions, et parfois le jeûne. Cette souffrance acceptée par Jésus est interprétée comme un acte d’amour absolu pour l’humanité. Trois jours plus tard, le dimanche de Pâques célèbre la résurrection du Christ. C’est l’événement fondateur du christianisme : Jésus, donné pour mort, est revenu à la vie. Aujourd’hui encore, cette fête reste centrale pour les Églises catholique, protestante et orthodoxe. Ainsi, entre recueillement et célébration, le Vendredi saint et Pâques racontent une histoire de souffrance et de lumière, de mort et de vie. Chaque printemps, deux dates clés du calendrier chrétien viennent ponctuer la semaine sainte : le Vendredi saint et le dimanche de Pâques. Loin de n’être que des jours fériés ou l’occasion de déguster des œufs en chocolat, ces célébrations s’ancrent dans une tradition millénaire, au cœur même de la foi chrétienne. Le Vendredi saint commémore la crucifixion de Jésus-Christ. Selon les Évangiles, c’est en ce jour que Jésus est condamné à mort, cloué sur une croix et qu’il rend l’âme après de longues heures d’agonie. Pour les croyants, c’est un jour de deuil, de recueillement, souvent marqué par des offices religieux, des processions, et parfois le jeûne. Cette souffrance acceptée par Jésus est interprétée comme un acte d’amour absolu pour l’humanité. Trois jours plus tard, le dimanche de Pâques célèbre la résurrection du Christ. C’est l’événement fondateur du christianisme : Jésus, donné pour mort, est revenu à la vie. Aujourd’hui encore, cette fête reste centrale pour les Églises catholique, protestante et orthodoxe. Ainsi, entre recueillement et célébration, le Vendredi saint et Pâques racontent une histoire de souffrance et de lumière, de mort et de vie.

Rédigé par Thibault Segalard le Lundi 21 Avril 2025 à 15:55 | Lu 149 fois