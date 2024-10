Le souffle est aussi capital que la tension

Tahiti, le 17 octobre 2024 - Ce jeudi, le Lions Club a organisé une manifestation pour la Journée du souffle. Elle a eu lieu au parc Paofai. Les visiteurs ont pu tester leur souffle et recevoir les conseils d’un pneumologue.



La journée du souffle est un événement international qui se décline aussi à Tahiti. À cette occasion, le Lions Club a organisé des mesures du souffle et soumis les passants à des questionnaires afin de les conseiller et les orienter en cas de pathologie. Concrètement, les mesures et réponses au questionnaire ont permis d’établir un premier diagnostic puis d’orienter ces patients.



Des pathologies sous-diagnostiquées



Le pneumologue, Redouane Bouayad, président du Lions Club insiste : “Les principales pathologies responsables d’une réduction du souffle sont la BPCO et l’asthme. Or, elles sont peu ou pas diagnostiquées”, regrette-t-il. Il le constate en cabinet, les patients qu’il reçoit sont souvent à un stade avancé de leur maladie.

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie respiratoire chronique due, dans la grande majorité des cas (80%), au tabagisme. Elle a un fort impact sur la qualité de vie des patients. Deux tiers des fumeurs de plus de 40 ans sont concernés par cette pathologie. Redouane Bouayad encourage les fumeurs à arrêter la cigarette. Même si la BPCO, ne se soigne pas, il est en effet impossible de revenir en arrière, il promet que le souffle d’un fumeur rejoint celui d’un non-fumeur au même âge après cinq années de sevrage. “Après 40 ans, la capacité de souffle diminue physiologiquement. Chez les fumeurs la chute est encore plus rapide.”



BPCO, une maladie évolutive



Il faut savoir que la BPCO est une maladie qui évolue au cours de la vie. Elle démarre au stade léger passe par les stades modéré à sévère avant de finir en stade très sévère qui impose le recours à une assistance pour l’oxygène.



Quant à l’asthme, 75% des patients qui en souffrent sont concernés par des allergies et en particulier par des allergies aux acariens. La moitié des asthmatiques sont des enfants de moins de 18 ans. S’il n’y a pas d’allergologue sur le territoire, Redouane Bouayad rappelle qu’il assure des consultations en allergologie.