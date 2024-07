Le site de Vaitepiha fermé pour travaux à Tautira

Tahiti, le 21 juillet 2024 – Le gouvernement justifie samedi la fermeture au public du site de Vaitepiha à Tautira, pour des raison de sécurité, jusqu’à la fin des travaux d’aménagement du parc qui doit être livré en septembre prochain. Vendredi, une internaute à interpellé le président Brotherson via les réseau sociaux pour s’indigner de cette mesure.



C’est sous couvert d’une nécessité de “transparence de l’action publique” que le gouvernement diffuse un communiqué samedi pour détailler les travaux en cours sur le site de Vaitepiha à Tautira après qu’une riveraine a interpellé le président Brotherson via les réseau sociaux en s’étonnant de découvrir un cadenas qui lui en barrait l’accès.



Le post a été lâché le 19 juillet sur le réseau social Facebook. Il s’étonne de la mise en place d’un cadenas sur les grilles d’accès au chantier du parc à proximité de la vallée et de la rivière Vaitepiha, au PK 16 en bord de route à l’entrée de Tautira, commune de Tai’arapu-Est.



Question de sécurité



Le site fait actuellement l’objet de travaux “destinés à offrir aux Polynésiens un espace aménagé, sécurisé et entretenu tout en permettant un accès au lagon et à la rivière”, promet le communiqué gouvernemental. Ce projet, mené par la direction des affaires foncières, comprend un parking de 50 places de stationnement ; un bâtiment sanitaire ; des douches extérieures ; un parvis pour les pêcheurs ; et des cheminements piétons.



Ces travaux sont toujours en cours et sont prévus d’être achevés d’ici le mois de septembre 2024. L’accès au site est fermé au public pour des raisons de sécurité jusqu’à la fin de ces travaux, justifie le communiqué : “La mise en place d’un cadenas sur les grilles d’accès n’est donc pas un “jeu” auquel se livrerait un “petit chef” de la direction des affaires foncières mais bien une mesure destinée à prévenir tout incident susceptible de mettre en danger la population et de retarder, en conséquence, l’ouverture du site.”



Au-delà de certains propos durs qui ont pu être tenus dans cette publication Facebook et qu’il tient à dénoncer, le Président retient que la population, et plus encore celle de Tautira, est impatiente de pouvoir profiter de ce type d’espace et de celui de Vaitepiha en particulier, se félicite le communiqué gouvernemental.