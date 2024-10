Le salon du livre, 24e édition, est lancé

Tahiti, le 17 octobre 2024 - Il a été inauguré ce jeudi matin. Le salon du livre a ouvert ses portes pour quatre jours. Il est installé, une fois n’est pas coutume, place To’atā.



Le salon du livre est organisé par l’association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI) et la Maison de la culture. Cette année, le thème retenu est “Des Héros – Mau Tua”. Et ils sont partout, dans les légendes, les récits, les romans mais aussi dans la vie du quotidien. Pendant quatre jours, les ouvrages présentés par les huit éditeurs, ainsi que les ateliers et conférences, les séances de dédicace et les tables rondes permettront d’aller à leur rencontre.



“J’ai une inquiétude”



Christian Robert, président de l’AETI, a remercié les acteurs du livre ce jeudi matin lors de son discours d’ouverture. Il a également insisté sur la nécessité de rendre accessible le livre. “J’ai une inquiétude quant au manque de développement de la lecture publique”, a-t-il souligné.



Le livre est “un moyen de lutte contre l’exclusion”, de celles “qui nous explosent à la figure actuellement en Martinique ou en Nouvelle-Calédonie par exemple”. Il est “un lien social”, “un moyen pour les enfants de s’ouvrir au monde, de sortir de leur réalité parfois difficile”. Selon lui, il est impératif de le rendre plus accessible car il peut “aider à la cohésion sociale”.



23 ans d’action



Rendre le livre plus accessible, l’AETI s’y attèle depuis 2001. Le salon du livre n’est que la partie émergée de l’iceberg. L’association locale des éditeurs a pour objet la promotion, le développement et la défense des droits et libertés de l’édition et des éditeurs de Polynésie française qui en sont membres. Elle se fait fort de créer une dynamique dans le secteur des métiers du livre, encourage les auteurs locaux et régionaux, crée des opportunités de rencontres et d’échanges, soutient la filière de l’écriture et de la création ainsi que la lecture publique. L’AETI participe à l’émergence de nouveaux talents, représente le secteur local de l’édition lors de rencontres internationales (Nouvelle-Calédonie, métropole).



Ce collectif d’éditeurs favorise par ailleurs l’accès aux livres pour tous les publics dans toutes les localités de Tahiti et des îles, et créé des projets pédagogiques à destination des scolaires. En somme, elle cherche à diffuser le livre à un très large public. Pour remplir ses diverses missions l’association met en place un programme d’actions tout au long de l’année à destination de nombreux publics.



Ta’ata Tahiti, un projet à relancer



La Bibliothèque universitaire propose sur son stand une exposition de clichés du projet Ta’ata Tahiti. Ce projet d’édition a été lancé en 1989 par l’éditeur Christian Gleizal en collaboration avec le photographe Jean-Claude Bosmel et l’anthropologue Bruno Saura. L’objectif était de rassembler un échantillonnage de gens pris au hasard dans six îles différentes pour illustrer la diversité de la population. Au total, 800 individus ont été photographiés à Papeete, Taravao, Moorea, Huahine, Rurutu, Napuka et Ua Pou entre 1989 et 1991. Anna Deschamps, médiatrice documentaire explique : “Nous les avons toutes numérisées. Nous espérons pouvoir les archiver dans la bibliothèque numérique Ana’ite prochainement.” Pour l’heure, il reste encore des questions de droit à l’image à régler. En attendant un échantillon des 60 images imprimées sont visibles au salon du livre.



Des élèves de Wallis présentent leur livre



Ils sont en classe de 4e et 3e, membres du Foyer socio-éducatif du Collège Van Moana de Wallis, et ils sont présents au salon du livre pour présenter “11 nuances du Pacifique”. Il s’agit d’un recueil de textes qu’ils ont rédigé et qui raconte des moments forts de leur vie, à l’instar d’un voyage ou une Première communion. Pour Malia Kolokilagi, présidente, ce foyer est une opportunité pour les élèves. Au-delà de la rédaction et de la fierté à présenter leur ouvrage – une opportunité rendue possible grâce aux fonds récoltés –, ils profitent d’une ouverture exceptionnelle sur le Pacifique. Le groupe a rencontré des élèves du collège de Arue avec qui ils correspondront. Le groupe visitera également l’île de Moorea ce week-end.



Rédigé par Delphine Barrais le Jeudi 17 Octobre 2024 à 15:35 | Lu 123 fois