Le réseau Initiative en aide aux entrepreneurs locaux

Tahiti, le 28 novembre 2024 - Membre d'un réseau associatif à l'échelle nationale, Initiative Polynésie se place ces dernières années comme l’un des partenaires privilégiés des entrepreneurs locaux. Spécialisée dans l'aide au financement et à l'accompagnement dans la création, le développement et la reprise d'activité, l'association a la particularité de proposer des prêts à un taux de 0%. Des prêts qui, selon le domaine d'activité, peuvent monter jusqu'à 4 millions de francs.



“Notre projet, aider le vôtre”, clame sans fausse modestie l'association Initiative Polynésie, créée en janvier 2018 et premier réseau associatif de financement et d'accompagnement en termes de création, de développement et de reprise d'activité au Fenua. Branche locale du réseau Initiative France, l'association tient à son ADN : proximité, responsabilité, confiance, solidarité, mais surtout gratuité et impact économique certain. “Des mots, encore des mots”, pourrait-on se dire, mais les chiffres de l'association parlent pour elle. Depuis sa création, Initiative Polynésie a soutenu 293 entreprises, dont 140 créations, 20 reprises et 133 en croissance et transition ; ce qui représente 638 emplois créés ou maintenus, dont 411 nouveaux emplois. Plus concrètement encore, l'association a, depuis sa création, permis 326 millions de francs de prêts d'honneur, 986 millions de francs de prêts bancaires et a débloqué 157 millions de francs de subventions publiques consacrés aux entreprises faisant appel à ses services.



Une recette de la réussite que le président d'Initiative France, Guillaume Pepy, actuellement sur le territoire, livre sans retenue : “Il y a quatre ingrédients. D'abord, solidifier le projet, c'est-à-dire humainement discuter encore et encore pour régler toujours mieux le projet afin qu'il soit un succès. On regarde le plan d'affaire, le plan commercial, le plan de trésorerie, on discute de tout ce qui est possible. Deuxième ingrédient de la sauce, le prêt à taux 0. Et tout de suite, on voit la différence avec les autres acteurs de la place. Beaucoup de personnes arrivent sans forcément avoir de capital au démarrage, donc nous, on aide à constituer ce capital à taux 0. Troisième ingrédient, c'est l'accompagnement. Nous ne sommes pas une plateforme digitale où il faut toute la journée fournir des renseignements, on est des êtres humains, en équipe, avec les bénévoles, les membres du bureau. L'idée de l'accompagnement va du premier coup de sonnette à notre porte jusqu'à quelques années après. Nous sommes au service des entrepreneurs. Ce qui se traduit par du temps, de la disponibilité, de l'expertise, de l'expérience. C'est une aventure humaine, durable, et c'est là que se fait la différence avec une banque ou un autre établissement. Et enfin, le dernier ingrédient, c'est d'appartenir à un réseau d'entreprises.”



Aujourd'hui, Initiative Polynésie s'évertue à intervenir sur tous types de projets allant de 2 à 75 millions de francs, qu'il s'agisse d'une création, du développement ou d'une reprise d'entreprise. Fort d'un taux d'intérêt à 0% pour maximiser les investissements des entrepreneurs tout en limitant les intérêts liés au financement, l'association met également un point d'honneur à ne facturer aucun frais de dossier, de remboursement anticipé ou autre. De plus, la durée d'amortissement se veut adaptée à l'activité bénéficiaire. La durée de remboursement étant estimée par le chargé d'affaires et validée par le comité expert de l'association. Et enfin, concernant le montant du prêt, il est analysé et défini en fonction du projet financier et du secteur choisi : pour un prêt classique, le montant du prêt d'honneur varie entre 500 000 francs et 2,5 millions de francs ; pour les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et de la transformation, les prêts peuvent aller jusqu'à 4 millions de francs ; et 3 millions de francs lorsqu'il s'agit de développement durable.

Témoignages

Vaiata Semont, exploitante de Tahiti Kombucha : “De meilleurs rapports qu’avec la banque”

“L'entrepreneuriat, c'est une aventure où il y a beaucoup de bas et beaucoup de hauts, ce n'est pas facile. Je remercie Initiative Polynésie française, avec qui j'ai de bien meilleurs rapports qu'avec la banque qui, dans mon aventure, est inexistante. À la banque où je suis, il y a de nombreux problèmes, il y a un manque d'effectifs et donc de compétences, ce n'est pas évident. En tant qu'entrepreneur, on le ressent de suite : on n’a personne au bout du fil, personne au bureau lorsque l'on s'y rend. C'est une réelle frustration pour nous, et pour moi qui suis dans l'urgence en termes de logistique à cause de mon activité et de ma production. (...) Si Initiative Polynésie française n'avait pas été là, mon projet n'aurait jamais vu le jour. J'ai un bon relationnel avec toute l'équipe, c'est fluide, je me sens soutenue et suivie. Aujourd'hui, mon entreprise est en train de se développer drastiquement : j'ai un salarié en CDI et je compte en embaucher trois autres prochainement. D'ici l'année prochaine, je compte devenir une SARL (Société à responsabilité limitée, NDLR). Tahiti Kombucha se distribue dans la grande distribution, dans certains restaurants, et mon objectif est de développer ma distribution dans les hôtels car ma première clientèle, ce sont les Américains. Il va donc falloir que je voie plus grand en ce qui concerne mon entreprise.”



Rédigé par Wendy Cowan le Jeudi 28 Novembre 2024 à 16:21 | Lu 326 fois