Le ras-le-bol des vanilliculteurs de Taha'a

Tahiti, le 1er août 2022 – Plusieurs vanilliculteurs de Taha'a ont manifesté samedi pour protester contre les vols à répétition dont ils sont désormais victimes et qui illustrent un non-respect évident de la réglementation sur la traçabilité de la vanille…



Une trentaine de vanilliculteurs de Taha'a ont organisé une manifestation samedi à Patio pour dénoncer les vols répétés de leurs récoltes, annonce Radio 1. Le représentant de l'Epic Vanille et maire délégué de Poutoru, Joël Hahe, qui s'est fait dérober pour 250 kg de vanille, affirme à nos confrères que les pertes s'élèvent cette fois-ci pour certains à 3 millions de Fcfp. Il estime que les voleurs ont pleinement conscience du calendrier des ventes aux grossistes, puisqu'ils opèrent désormais régulièrement une semaine avant ces échéances pour soustraire le plus gros des récoltes. Une situation qui interroge l'administrateur de l'Epic Vanille sur la prétendue traçabilité de la vanille. En effet, la réglementation au niveau de la production et de la commercialisation devrait empêcher que les voleurs n'aillent vendre leur butin s'ils ne peuvent pas justifier de la traçabilité de leur produit. "S'il y a des vols, c'est bien que quelqu'un rachète cette vanille-là", dénonce Joël Hahe au micro de nos confrères, estimant que la réglementation n'est en "rien respectée".