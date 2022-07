Le rappeur américain JayDaYoungan tué par balle

Washington, Etats-Unis | AFP | jeudi 28/07/2022 - Le rappeur américain JayDaYoungan, connu notamment pour ses singles "23 Island", "Elimination" et "Opps, a été tué par balle mercredi soir dans une petite ville de Louisiane, a annoncé la police locale.



Le musicien, qui avait récemment publié sur Instagram des photos le montrant en train de jouer avec son jeune fils, est décédé dans sa ville natale de Bogalusa, a précisé cette source dans un communiqué.



"Javorius Scott est décédé des suites de ses blessures" après la fusillade, qui a eu lieu peu avant 18 heures, a indiqué la police qui a également fait état de son pseudonyme JayDaYoungan.



Un "membre de la famille proche" qui a également été blessé, est dans un état stable à l'hôpital, ajoute le communiqué sans donner davantage de précisions.



Selon des médias, la seconde victime serait le père du rappeur décédé, qui était âgé de 24 ans.



La police a ajouté qu'une enquête était en cours et qu'elle communiquerait sur de "plus amples informations" quand elles seraient "disponibles".



"23 Island" est sorti il y a trois ans et compte 173 millions de vues sur YouTube.