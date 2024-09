Le rappeur Koba LaD condamné à un an de prison ferme pour violences dans une boîte de nuit

Paris, France | AFP | mercredi 25/09/2024 - Le rappeur Koba LaD a été condamné mercredi à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris pour des violences dans une boîte de nuit en novembre 2022.



Le tribunal a ordonné que la partie ferme de cette peine soit aménagée sous la forme du port d'un bracelet électronique. Il a également interdit à Koba LaD le port d'arme pendant cinq ans et prononcé une peine d'inéligibilité pendant trois ans.



L'artiste de 24 ans aux plus de trois millions d'abonnés sur Instagram n'était pas présent à l'audience.



Il est, en effet, écroué depuis son implication dans un accident mortel à Créteil mi-septembre.



Koba LaD était au volant et conduisait sous l'emprise de stupéfiants lors de cet accident qui a tué un de ses passagers.



Il a été mis en examen pour homicide involontaire aggravé et blessures involontaires aggravées.



Le rappeur a déjà été condamné en 2020 à trois mois de prison avec sursis et 140 heures de travaux d'intérêt général pour un accident de voiture à Marseille. Il avait pris la fuite après les faits, avant de se présenter trois jours plus tard à la police.



Il avait aussi été condamné à cette occasion à quatre mois de suspension de permis lors d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (procédure de "plaider coupable").

le Mercredi 25 Septembre 2024 à 06:29 | Lu 85 fois