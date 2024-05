Le procès des coups de feu du liberty renvoyé au 13 août

Tahiti, le 13 mai 2024 – Le procès des cinq prévenus poursuivis dans le cadre de la fusillade survenue le 25 janvier 2022 à Papeete a été renvoyé, lundi par le tribunal correctionnel, au 13 août.



Le procès de l'affaire de la fusillade ayant eu lieu dans la soirée du 25 janvier 2022 aux abords du cinéma, le Liberty à Papeete, a été renvoyé lundi par le tribunal correctionnel au 13 août prochain. L'avocat du seul prévenu détenu – l'homme soupçonné d'avoir tiré les coups de feu -, Me Smaïn Bennouar, a en effet demandé le renvoi de l'affaire au motif qu'il n'a pas pu s'entretenir avec son client ces dernières semaines alors que ce dernier a souffert de problèmes de santé.



Cette affaire, qui avait suscité une forte réaction dans l'opinion publique, s'était déroulée dans la soirée du 25 janvier lorsque six personnes avaient pris à partie quatre autres hommes dont un piéton et trois hommes circulant dans une voiture. L'un des six avait alors tiré sur le piéton sans le toucher avec un fusil à pompe de calibre 12 avant de tirer deux fois sur le véhicule. Le procureur de l'époque, Hervé Leroy avait alors précisé que "ces tirs étaient en lien avec un trafic d'ice d'une commande d'1,2 million de francs passée le lundi 24 janvier". Non seulement la commande n'avait pas été "honorée" mais l'argent avait été "dilapidé".



Un tireur multirécidiviste



Suite à l'ouverture d'une information judiciaire pour "tentative de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs et détention et transport prohibé d'arme de catégorie B" en janvier 2022, le juge d'instruction en charge de l'affaire avait finalement requalifié les faits en tentative d'extorsion, faute de démontrer que les mis en examen étaient animés d'une intention d'homicide.



Dans un communiqué diffusé en avril, le nouveau procureur de la République, Solène Belaouar, avait précisé que "l'homme ayant reconnu être le tireur, âgé de 33 ans" avait déjà été condamné plusieurs fois par la justice pour des faits notamment de trafic de stupéfiants. Les quatre autres prévenus, poursuivis pour avoir "sciemment pris part à ces faits en qualité de co-auteurs ou de complices", avaient quant à eux été libérés en janvier 2023 et placés sous contrôle judiciaire.



Notons que le sixième prévenu qui devait comparaître dans le cadre de cette affaire a été retrouvé mort le 24 septembre après avoir été étranglé et attaché à un arbre à Mataiea. Une information judiciaire ouverte pour meurtre est actuellement en cours dans le cadre de cette autre affaire survenue, elle aussi, sur fond de trafic d'ice.