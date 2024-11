Le président sortant des îles Palaos revendique la victoire à la présidentielle

Sydney, Australie | AFP | lundi 10/11/2024 - Le président sortant des îles Palaos, Surangel Whipps, a revendiqué lundi sa victoire à l'élection présidentielle dans cet archipel du Pacifique, allié historique de Taïwan et des Etats-Unis.



"Je suis profondément touché par la confiance que vous m'avez accordée", a déclaré dans un communiqué M. Whipps, 56 ans. "Je sais que les défis auxquels nous sommes confrontés sont importants".



Ce petit archipel du Pacifique d'environ 20.000 habitants fait partie des 12 Etats ayant maintenu des relations diplomatiques avec Taïwan - territoire autonome que la Chine revendique comme une partie de son territoire - malgré les pressions de Pékin.



En 2017, Pékin avait notamment interdit à ses ressortissants de visiter ces îles paradisiaques à cause de leurs relations diplomatiques avec Taïwan, infligeant un lourd revers à l'économie de cet archipel étroitement lié au tourisme.



Situées au nord-est de l'Indonésie, les îles Palaos sont aussi un allié historique des Etats-Unis qui les avaient administrées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, après avoir été occupées par le Japon à partir de 1914.



Originaire de Baltimore, ville de la côte est des Etats-Unis, Surangel Whipps, a plaidé durant ses quatre années au pouvoir pour le maintien de relations étroites entre Washington et les îles Palaos.



Dans cette élection, M. Whipps avait pour seul rival son beau-frère, Tommy Remengesau, qui a également présidé les îles Palaos (2001-2009, 2013-2021).



Devenu indépendant en 1994, l'archipel entretient encore des liens étroits avec Washington qui est responsable de sa défense en vertu d'un "Traité de libre-association".