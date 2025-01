Le port autonome relance l'appel à concurrence pour la DSP des marinas

Tahiti, le 6 janvier 2025 – Le conseil d'administration du port autonome n'ayant accepté aucune offre relative à la mise en concurrence du 28 juin dernier pour la délégation de service public (DSP) de gestion des marinas de Taina, Punaauia, Papeete, Uturoa et Vaiare, la procédure est relancée.





L'appel à concurrence lancé le 28 juin dernier pour la délégation de service public de gestion des marinas de la circonscription portuaire du port autonome n'a rien donné et la procédure est relancée. "Les offres émises ne convenaient pas", nous a expliqué le directeur du Port, Jean-Paul Le Caill sans pouvoir donner davantage de détails. En attendant, la DSP de Marina services qui gère la marina Taina a été prolongée d'un an, tandis que les autres marinas (Papeete, Punaauia, Uturoa et Vaiare) restent sous la coupe du Port autonome. Rappelons que le futur potentiel délégataire devra répondre à des prestations obligatoires dans toutes les marinas, comme notamment l'amarrage des navires, la fourniture en eau, électricité et internet, ou encore la vidange des eaux usées, et à des prestations spécifiques à chacune des marinas.