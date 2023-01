Le point sur les écoles fermées jeudi

Tahiti, le 18 janvier 2023 – Après l’annonce de la grève générale des fonctionnaires d’État, de nombreuses perturbations sont à prévoir jeudi dans les établissements scolaires publics. Le point sur les écoles qui seront fermées demain.



Suite à l’annonce de la grève de jeudi par l’intersyndicale des fonctionnaires d’Etat, de nombreux établissements scolaires seront fermés. A Papeete, 11 établissements ont déjà annoncé leurs fermetures, parmi eux on retrouve les écoles primaires Heitama, Raitama, Tamanui et Ui Tama et les écoles élémentaires et groupes scolaires Pinai, Taimoana, To’ata, Paofai, Vaitama, Hiti Vai et Mamao/Tamatini. Même constat pour Pirae où 3 écoles publiques seront fermées (Val Fautaua, Pirae Taaone et Tuterai Tane)



À Punaauia, ce seront les écoles de Maeha rua, Uriri Nui, Amahi, Punavai, 2+2=4, Maehaa Nui, Manotahi et Atinuu qui garderont leurs portes closes en raison d’un trop grand nombre d’enseignements grévistes. Au niveau de la presqu’île, 1 seule école restera ouverte, Ohi Teitei à Afaahiti-Taravao. Les autres établissements tels que Hei Tama de Taravao, Ahiti Tera de Faaone, Reiatua de Pueu, et Raiarii Tane et Huitama de Tautira fermeront leurs portes. A Bora Bora aussi des grèves sont prévues, les écoles Namaha 1 et 2 ont annoncés qu'elles n’ouvriront pas. Pas de grévistes en revanche dans les écoles de Paea qui resteront ouvertes.