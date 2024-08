Le personnel navigant d'ATN se désolidarise du mouvement de grève

Tahiti, le 14 août 2024 - Les syndicats représentant le personnel navigant technique d'Air Tahiti Nui (ATN) ont déclaré ce mercredi, dans un communiqué, se désolidariser du préavis de grève initié samedi dernier au sein de la compagnie aérienne.



Dans un communiqué transmis ce mercredi, les syndicats SNPL France ALPA, SPNT ATN, et CSTP/FO ATN, qui représentent le personnel navigant technique d'Air Tahiti Nui (ATN), y compris les pilotes de ligne, ont exprimé leur surprise face à l'annonce d'un appel à la grève par les organisations syndicales CSTP/FO, CSIP, Otahi, et O oe to oe rima, pour des motifs liés à la sécurité des vols au sein de la compagnie.



Ils avouent être déconcertés par cette décision, étant donné que des négociations sont déjà en cours et qu'elles porteraient sur la majorité des demandes de ces organisations syndicales lors du dépôt du préavis de grève ce samedi.



« Bien conscients de la nécessité d'améliorer les conditions de travail des pilotes afin de constamment perfectionner la sécurité des vols et des passagers, le SNPL France ALPA, le SPNT ATN, et la CSTP/FO ATN choisissent, avant d'envisager des moyens tels que la grève, de privilégier le dialogue social », écrivent-ils également, tout en déplorant que le préavis de grève ait été déposé sans consultation préalable du personnel navigant technique de la compagnie.



Les syndicats ont déclaré de manière claire qu'ils excluaient toute participation au mouvement social et qu'ils poursuivront les négociations en cours, tout en s'assurant, à leur échelle, que la sécurité des vols et des passagers reste toujours préservée.