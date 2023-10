Le père Sergio condamné à trois ans de sursis

Tahiti, le 17 octobre 2023 - L'ancien prêtre de la paroisse Sainte-Thérèse, Sergio Tefau, a été condamné mardi par le tribunal correctionnel à trois ans de prison avec sursis pour agression sexuelle sur mineur. Son avocat a d'ores et déjà annoncé qu'il allait faire appel.



Le tribunal correctionnel a condamné mardi l'ancien prêtre de la paroisse Sainte-Thérèse de Taunoa, Sergio Tefau, à trois ans de prison avec sursis assortis de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en lien avec des mineurs et d'une inscription au Fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais). Sergio Tefau, qui avait comparu le 3 octobre dernier, a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur un mineur de 17 ans et de corruption de mineurs. Son avocat, Me Sylvain Fromaigeat, a annoncé qu'il allait faire appel de cette décision.



Cette condamnation fait suite aux plaintes déposées, en 2019, par deux mineurs de 17 ans, qui avaient dénoncé des abus commis par l'ancien prêtre. Un premier mineur avait accusé l'intéressé de lui avoir fait subir une agression sexuelle dans un hôtel de la côte ouest après lui avoir fait boire du whisky. Le second plaignant avait quant à lui expliqué que Sergio Tefau lui avait montré des films pornographiques.