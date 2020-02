Le norvégien Equinor renonce à forer dans la Grande Baie australienne

Sydney, Australie | AFP | mardi 24/02/2020 - Le groupe norvégien Equinor a annoncé mardi l'abandon de ses projets d'exploration pétrolière dans la Grande Baie australienne, devenant ainsi le troisième géant énergétique à renoncer à forer dans un secteur à la très riche biodiversité.



L'entreprise a estimé que ce projet, qui avait pourtant obtenu il y a deux mois le feu vert du régulateur australien, n'était "pas rentable d'un point de vue commercial", au regard d'autres projets d'exploration.

"Equinor a décidé de renoncer à ses projets de forage du puits d'exploration Stromlo-1, car celui-ci n'est pas rentable", a annoncé dans un communiqué le directeur d'Equinor Australia, Jone Stangeland.

Le britannique BP avait renoncé à ses projets dans la Grande Baie en 2016 et l'américain Chevron avait fait de même l'année suivante.

Le ministre australien des Ressources Keith Pitt a estimé que cette décision était "extrêmement décevante", en particulier pour l'Etat d'Australie-Méridionale où le projet devait générer de nombreux emplois.

La sénatrice des Verts australiens Sarah Hanson-Young a quant à elle parlé d'une "énorme victoire" pour l'environnement, de même que pour les secteurs du tourisme et de la pêche en Australie-Méridionale.

La Grande Baie est une zone de vêlage pour les baleines franches australes et un sanctuaire pour le grand requin blanc, le grand cachalot, le lion de mer australien, l'albatros ou l'aigle pêcheur.

C'est déjà pour des raisons commerciales que le géant pétrolier britannique BP avait, à la surprise générale, renoncé en 2016 à son projet de forage dans la Grande baie, dans le cadre d'une révision de son programme global d'exploration.

Une décision intervenue six ans après la gigantesque marée noire dans le Golfe du Mexique provoquée par l'explosion de sa plateforme Deepwater Horizon.