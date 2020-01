Le nord-ouest de l'Australie menacé par un cyclone

Sydney, Australie | AFP | lundi 05/01/2020 - Un cyclone était lundi en train de gagner en puissance au large du nord-ouest de l'Australie, menaçant la ville de Broome avec des vents qui pourraient atteindre les 125 km/h, a annoncé l'agence météorologique australienne.



Cette tempête tropicale ne devrait pas avoir d'impact sur les feux de forêts dévastateurs auxquels l'Australie est confrontée depuis des mois, et qui font essentiellement rage dans le sud-est de l'immense île-continent.

La tempête tropicale Blake est d'ores et déjà classée comme un cyclone de catégorie un, avec des vents soufflant à 75 km/h. Elle devrait passer mardi matin dans la catégorie deux quand elle frôlera Broome, une ville de 14.000 habitants.

L'agence météorologique a invité la population à s'organiser pour l'arrivée du cyclone et à préparer notamment des kits de première urgence, des torches, des radios portatives, des batteries de rechange, de la nourriture et de l'eau.

La tempête devrait être accompagnée de très fortes précipitations. Les autorités redoutent des inondations dans "les zones côtières des régions de l'Ouest Kimberley et de l'Est Pilbara".