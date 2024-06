Le navire-ambulance Ocean Viking secourt 54 personnes au large de la Libye

Marseille, France | AFP | lundi 17/06/2024 - L'Ocean Viking, navire-ambulance de SOS Méditerranée, a secouru 54 personnes, dont "28 mineurs non accompagnés", lundi matin lors d'une opération de sauvetage au large de la Libye, a annoncé l'ONG.



Les rescapés étaient "à bord d'une embarcation pneumatique repérée aux jumelles" par le navire de sauvetage dans la zone de recherche libyenne, précise le communiqué de SOS Méditerranée, dont le siège est à Marseille (sud de la France).



SOS Méditerranée a secouru plus de 40.000 personnes en Méditerranée depuis 2016, principalement en Méditerranée centrale, la route migratoire la plus dangereuse du monde.



En 2023, 3.155 migrants sont décédés ou ont été portés disparus après avoir tenté de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, selon les derniers chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Depuis janvier, 923 migrants sont décédés ou portés disparus, selon la même source.