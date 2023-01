Le mouvement de grève suivi dans les îles

Quelques grévistes ont également manifesté jeudi loin de Papeete contre la réforme des retraites, par exemple à Bora Bora, Raiatea ou Hao.



À Hao, une vingtaine de personnes, enseignants et personnels techniques du collège, se sont mobilisés jeudi pour ce mouvement de grève. Contrairement à d’autres, les établissements scolaires de l’atoll sont restés ouverts avec un service minimum assuré. Le rassemblement n’a pas excédé une dizaine de minutes.



A Raiatea, un peu moins d'une centaine de manifestants se sont réunis à Uturoa. Le cortège est parti à 8 heures depuis le front de mer, pour s'engager dans le centre-ville et a fini de défiler devant la subdivision administrative des îles Sous-le-Vent en face de la gendarmerie vers 9h30.



De même, à Bora Bora, une trentaine de personnels et enseignants du lycée de Bora Bora ont manifesté. Toutes les écoles de l'île étaient fermées.