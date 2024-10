Le ministre des Outre-mer en déplacement en Nouvelle-Calédonie du 16 au 18 octobre

Paris, France | AFP | lundi 07/10/2024 - Le nouveau ministre des Outre-mer François-Noël Buffet consacrera son premier déplacement à la Nouvelle-Calédonie, du 16 au 18 octobre, cinq mois après le déclenchement de violences qui ont plongé l'archipel du Pacifique Sud dans une crise profonde, ont annoncé ses services lundi soir.



Cette visite "témoigne, dans le contexte difficile que connait le territoire, du soutien et de l'engagement total du gouvernement auprès de l'ensemble des Calédoniens", indique le ministère des Outre-mer dans un communiqué.



Un projet de réforme du corps électoral aux scrutins provinciaux, accusé par les indépendantistes de marginaliser la population autochtone kanak, a déclenché le 13 mai les pires émeutes depuis 40 ans en Nouvelle-Calédonie, faisant 13 morts dont deux gendarmes et des dommages économiques et sociaux considérables.



Le 1er octobre, dans sa déclaration de politique générale à l'Assemblée, le Premier ministre Michel Barnier a annoncé l'abandon de cette réforme constitutionnelle et le report des élections provinciales, deux mesures qui traduisent une volonté de retrouver une forme d'apaisement.



Lors de sa visite, François-Noël Buffet viendra "expliciter l'annonce du Premier ministre de reporter les élections provinciales à 2025", selon le ministère.



"Je suis heureux de venir à la rencontre de nos concitoyens de Nouvelle-Calédonie et de réaffirmer la volonté du gouvernement d'apporter des réponses rapides et pragmatiques à la crise que connaît ce territoire" de quelque 270.000 habitants, déclare le ministre, cité dans le communiqué.



"Poursuivre le dialogue et encourager la reconstruction constituent les enjeux de ma visite", poursuit-il.



Dans un entretien à La Tribune Dimanche, Michel Barnier a lui indiqué qu'il se rendrait en Nouvelle-Calédonie "le moment venu".



"Nous pouvons reconstruire un dialogue entre toutes les communautés", a-t-il ajouté, en rappelant que la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet et son homologue du Sénat Gérard Larcher effectueraient une mission de bons offices dans l'archipel.